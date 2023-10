La Contracimera Social del Turisme conclou amb una crida a lluitar contra la massificació turística

Cal canviar ja el model turístic de les Balears. Aquesta és la principal conclusió que es pot extreure de la Contracimera Social del Turisme que, amb el lema 'Menys turisme, més vida', ha omplert aquests tres darrers dies la plaça Quadrado de Palma amb propostes alternatives a l'actual model depredador.

La contracimera, que acabarà aquest dilluns amb una gran manifestació a Palma, ha continuat aquest dissabte amb un seguit de xerrades i debats que han deixat clara la realitat que es viu a l'arxipèlag: el monocultiu turístic explota el medi ambient, empitjora les condicions de vida dels treballadors i genera greus desigualtats socials. L'alternativa, menys turisme massificat per a viure millor.

Així, la jornada ha començat amb la xerrada 'Turisme i canvi climàtic' en la qual hi han participat Joan Buades, Nora Müller, Sarah Oppenheimer i Macià Blazquez. Tot seguit, ha estat el torn del debat al voltant de 'Precarietat laboral i turisme' amb Rafael Borràs, de CC.OO. i Catalina, d'Endavant OSAN.

Després d'un concorregut dinar popular, la contracimera ha continuat amb les xerrades 'La Societat Turistitzada 1: Gènere, migració i prostitució' amb Neus Tur, Belén Matesanz, Marusia López i Víctor Cornell; i 'La Societat Turistitzada 2: Espai públic, habitatge, veïnatge i quotidianitat' amb la participació de l'Associació de Veïnsts i la PAH.

La contracimera, que ha estat tot un èxit de participació, ha tengut com a objectiu respondre a la trobada de Ministres de Turisme de la Unió Europea que se celebrarà a Palma aquesta pròxima setmana. El missatge donat ha estat clar: cal replantejar el model d'una societat hiperturistitzada com la nostra.

Fridays For Future, Moviment Feminista de Mallorca, GOB, Federació d'Associació de Veïns, Amics de la Terra, STEI Intersindical, Attac Mallorca, Rebel·lió o Extinció Mallorca, la Utòpica, Greenpeace, Jubilats per Mallorca, Ass. Veïns de Can Amunt, Plataforma contra els Megacreuers, Plataforma contra l'ampliació de l'Aeroport, són algunes de les entitats que han organitzat aquesta exitosa contracimera.