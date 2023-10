La Contracimera Social del Turisme comença amb debats rics i molt participats

Aquest divendres ha començat la Contracimera a la plaça Quadrado de Palma amb una taula de debat sobre transport i turisme i amb la presentació del llibre 'Tot inclòs'.

Mentre s'ultimen els preparatius per rebre els ministres de turisme dels 27 estats membres de la Unió Europea en una cimera que, amb motiu de la presidència espanyola del Consell de la UE, s’ha organitzat a Palma els dies 30 i 31 d’octubre, la societat civil es mobilitza per proclamar: «Menys turisme, més vida!». Col·lectius i entitats socials, ecologistes, veïnals, feministes i sindicals promouen la Contracimera Social del Turisme i convoquen a la manifestació de dilluns vinent.

Dijous es va fer una sessió prèvia organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns amb el títol de 'Per un model turístic que no ens empobreixi'.

El primer acte previ de la Contracimera Social del Turisme va posar el focus en la pèrdua de qualitat de vida i l'increment de preus que provoca el lloguer vacacional. Hi varen participar Biel González de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Marilen Mayol de l'Associació de Veïns del barri de Santa Catalina i Es Jonquet, Ferran Aguiló de l'Associació de Son Epanyolet i Gloria Olmos de la PAH Mallorca.

Aquest divendres matí s'ha fet una segona sessió prèvia. Una taula rodona amb la Plataforma contra els Megacreuers i el Fòrum de la Societat Civil.

Divendres horabaixa ha començat la Contracimera a la plaça Quadrado de Palma, amb una taula de debat sobre transport i turisme.

Dídac Navarro de l'organització Ecologistes en Acció ha explicat que «A Barcelona ens hem trobat escoles que superen el límit de partícules. El port de Barcelona pot acollir fins a cinc megacreuers que aboquen fins 50.000 persones a la ciutat».

La Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport ha explicat que: «Des de l'inici de la plataforma s'ha fet una gran feina d'investigació i divulgació perquè no es presentava com una ampliació sinó com una reforma. I ho vàrem aconseguir, es va acceptar que s'estava ampliant l'aeroport de Son Santjoan de Palma». Han afegit que «Tot i que l'àrea de l'aeroport continua sent la mateixa que en el 2019, han distribuït l'espai de manera diferent per augmentar la capacitat d'aquest, així com ampliat les terminals, el que ha fet que augmentin les arribades en 4 milions de persones i les emissions en un 15%».

Karen Killeen de l'associació Stop Jets Privats ha dit: «tots els dies són el dia del canvi climàtic. No podem seguir així ignorant el que ens marquen els científics».

Posteriorment, s'ha fet la presentació del llibre 'Tot inclòs'.

Un discurs de la portaveu del GOB, Margalida Rosselló, ha conclòs els actes de divendres.

Aquest dissabte, les sessions començaran a les 10.00. Se'n faran quatre: sobre la crisi climàtica vinculada a l’activitat turística, la precarització de les condicions de vida i laborals, la situació dels joves, les migracions, el racisme i la prostitució en una societat al servei del turisme, la problemàtica de l’habitatge o la conversió de les ciutats en espais de consum.

De moment, la Contracimera ha començat amb debats rics i molt participats.