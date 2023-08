El català, entre les 40 llengües que més es fan servir a Internet

El català se situa dins el rànquing de les quaranta llengües que més es fan servir a Internet, segons un estudi de World Wide Web Consortium (W3C), un consorci internacional que treballa per a desenvolupar i promocionar estàndards per al World Wide Web.

La llista, plena de llengües amb un estat propi, li dona la posició 35a al català, amb un 0,1% del volum d’activitat a Internet. En les primeres posicions del rànquing trobam l'anglès, amb més de la meitat de l'activitat a Internet, el castellà, amb un 5,3%, el rus (4,8%), l’alemany (4,5%) i el francès (4,3%).

Entre els llocs populars que usen el català, l'informe destaca Facebook.com, Wikipedia.org, Office.com, Bing.com, Wordpress.com, Whatsapp.com, Blogger.com, Debian.org, Canva.com i Booking.com.

A més, W3C també remarca que l'ús de la llengua catalana a Internet continua augmentant, com podem veure al gràfic:

El català, entre les 40 llengües que es fan servir més a internet, segons un estudi de @w3c 😎 pic.twitter.com/cpS45RdPGf — Àlex Hinojo (@AlexHinojo) August 30, 2023

Discriminació del català als cercadors

Aquesta dada es dona malgrat la discriminació que pateix la llengua catalana a cercadors com Google, que prioritzen el castellà a l'hora d'oferir els resultats de les cerques a Internet.

El passat 21 de març, deu entitats per la promoció i defensa del català presentaren l’Aliança per la presència digital del català, amb l’objectiu de promoure la presència de la llengua catalana en els diversos àmbits del món digital.

La primera preocupació de l’Aliança s’ha centrat en l’actual pèrdua de rellevància del català en els resultats de cerca web. Per això la primera acció que ha iniciat l’Aliança, a petició del Govern de la Generalitat de Catalunya, ha estat la creació d’un dispositiu que quantifica la pèrdua de visibilitat del català en les cerques web durant els darrers mesos. La Fundació .cat n’ha assumit la seva confecció.

L’objectiu de l’anàlisi és confirmar la pèrdua de visibilitat del contingut en llengua catalana, de manera que les empreses implicades puguin diagnosticar millor el problema a partir de dades objectives en comptes de percepcions.

Aquest estudi ha analitzat el trànsit web de 639 llocs web multilingües (dominis principals i subdominis) provinents d’un total de 13 col·laboradors dels sectors públic, acadèmic, mediàtic i empresarial. La selecció dels col·laboradors s'ha fet amb criteris tècnics (multilingüisme, comparables, etc.) i de rellevància: es tracta de llocs web importants pel seu volum de visites, alguns d’institucions públiques de primer nivell.

Principals resultats

El 66,5% (més de dos terços) dels llocs web multilingües analitzats s'han vist (i encara estan) afectats pel problema, havent perdut tràfic a les seves versions de llengua en català. Existeix una coincidència temporal de les incidències, un punt de trencament de les tendències, cosa que fa pensar que hi va haver un canvi sobtat en la indexació a Google que permetria explicar el problema.

Existeix una forta correlació (80% de mitjana) entre el tràfic en català i en castellà, la qual cosa significa que la versió en castellà guanya gairebé una pàgina vista per cada una que perd la versió en català. Aquesta correlació és molt més feble (0,25) entre el català i l'anglès. Aquestes dades indiquen que un augment de les visites cap al web en castellà implica una pèrdua de visites a la pàgina en català. Això valida la percepció que ja tenien diversos webmasters. No és doncs que baixin només les visites en català, ni les totals, sinó que moltes de les visites que abans eren en català ara són visites al contingut en castellà.

Els cercadors han deixat de respectar les preferències lingüístiques explícites dels usuaris. El contingut en català dels webs multilingües ha perdut visibilitat als resultats de les cerques amb independència de la configuració d’idioma del dispositiu, el navegador i el perfil d’usuari.

El canvi de tendència del trànsit aportat des del cercador de Google es detecta de forma generalitzada durant la primavera del 2022 i persisteix fins a l’actualitat.

L’afectació no és general per a tots els llocs web. L’anàlisi dels webs demostra que no afecta de la mateixa manera tots els llocs web, independentment de l’idioma principal que utilitzi pel seu públic.

Es constata que l’afectació es manté tant a webs amb .com, .org, .cat o .es, de manera que l’autoritat del domini no és un punt rellevant en aquest aspecte.

La disponibilitat del contingut no és el problema. No hi hagut canvis en la quantitat ni en la qualitat del contingut en català.

Un problema greu que demana una atenció seriosa

Tenint en compte que el contingut en català ha anat perdent preeminència en els resultats de la cerca web davant del contingut en espanyol; que moltes webs multilingües han detectat un canvi sobtat en les visites a les seves versions en català; que aquest canvi s'ha produït sense cap canvi significatiu en l'arquitectura, contingut o qualitat dels llocs; i molts llocs web han vist que el trànsit que abans anava al català ara passa al castellà, creiem que la llengua catalana té un greu problema de visibilitat a la xarxa i calen mesures ràpides per part dels proveïdors de cerca web per restaurar la situació anterior.

Per començar, aquest informe «s’ha lliurat al Govern de la Generalitat i es posarà a disposició de les empreses que gestionen els principals cercadors web perquè l'utilitzin en els seus esforços per restaurar al contingut en català la visibilitat que li han fet perdre», apunta Albert Cuesta, coordinador de l’Aliança per la presència digital del català. També al públic en general i als mitjans de comunicació, així com als diputats del Parlament Europeu actius en qüestions relacionades amb les llengües minoritzades de la UE, perquè pugui ser utilitzat en les seves iniciatives legislatives. L’estudi ja està disponible al web de l’Aliança per la presència digital del català (https://aliançadigital.cat). L’Aliança ja treballa en establir un dispositiu de monitoratge continuat de la visibilitat del contingut en català als cercadors que faciliti la detecció d’eventuals canvis, siguin a millor o a pitjor.

Aquest informe arriba en un moment crític, quan l'aparició dels xatbots d'IA està canviant la forma en què els usuaris cerquen i interactuen amb el contingut digital, que aquests xatbots extreuen principalment de fonts en llengües majoritàries. Per tant, és imprescindible que es restableixi la presència adequada del contingut en tots els idiomes en què està disponible abans que els xatbots prenguin el relleu de la cerca web tradicional.