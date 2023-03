Neix l’Aliança per la presència digital del català

En un moment en què la salut del català és una preocupació innegable, assegurar la presència que li correspon en el món digital és imprescindible per garantir-ne la supervivència.

Per aquest motiu, i davant els diversos reptes en curs, entitats per la promoció i defensa del català s’uneixen per a dedicar recursos tècnics, de coneixement i capacitat de mobilització per a garantir aquesta presència. L’Aliança per la presència digital del català està formada per Acció Cultural del País Valencià, Amical Wikimedia, Fundació .cat, Institut d’Estudis Catalans, Institut Ramon Llull, Obra Cultural Balear, Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, Softcatalà i WICCAC.

La tasca principal de l’Aliança serà la de «monitoritzar, diagnosticar, proposar i representar els drets lingüístics de la societat civil catalanoparlant en l’àmbit digital i ajudar a coordinar els esforços que ja es fan en aquest sentit».

Es tracta de la primera vegada, des de la creació del domini .cat que representa la comunitat catalanoparlant a Internet, que entitats per la llengua s’uneixen per preservar i garantir la presència del català a Internet i que aquesta tengui en el món digital el lloc que li correspon per quantitat de parlants.

Les entitats promotores, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, han identificat diversos àmbits del món digital on la presència del català no és satisfactòria o bé reclama una atenció especial: contingut web, aplicacions mòbils, xarxes socials, plataformes audiovisuals, automoció, electrodomèstics, assistents de veu i intel·ligència artificial.

En cadascun d’aquests àmbits, l’Aliança es proposa intervenir mitjançant tres línies d’actuació: diagnòstic de la situació basat en dades; interlocució amb els actors públics i privats que determinen la presència del català; seguiment continuat d’aquesta presència per verificar els efectes de les accions de millora i, en el seu cas, detectar com més aviat millor possibles deterioraments. L’Aliança, sota la coordinació de la Fundació .cat representada pel periodista Albert Cuesta, serà l’interlocutor de referència entre la societat civil i els actors del món digital.

En cada cas, es posaran en joc els recursos -coneixement tècnic, capacitat de difusió, prescripció i mobilització- propis de les entitats i quan sigui necessari es requerirà la col·laboració a les institucions acadèmiques i de recerca del país.

En els propers mesos, l’Aliança espera créixer en nombre d’aliats i que aquests representin tots els territoris de parla catalana. Igualment, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha convidat a col·laborar els seus homòlegs dels altres territoris.

Primer objectiu: posicionament web

Un problema que ha aparegut fa uns mesos i ha ocupat gran part de l’atenció pública i mediàtica és la disminució de la presència de pàgines web en català en els resultats dels cercadors, fins i tot si l’usuari té configurat el seu entorn de navegació per a donar preferència al català. Aquest fet afecta negativament la visibilitat del contingut web en llengua catalana.

En el marc de la seva implicació activa, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha encomanat a l’Aliança la creació d’un dispositiu que quantifiqui la pèrdua actual de visibilitat del català en les cerques web durant els últims mesos, i serveixi per reclamar solucions a les empreses digitals, essent capaços de detectar incidències similars en el futur.

La Fundació .cat ha assumit la confecció de l’informe inicial de situació. Aquest informe es basa en obtenir dades objectives de trànsit procedents de cercadors en un gran nombre de webs que ofereixen contingut en català i en altres llengües. L’objectiu de l’anàlisi és confirmar objectivament que existeix una incidència als cercadors, que posiciona millor la versió del contingut en un idioma diferent al preferit per l’usuari.

A partir dels primers resultats, que s’espera tenir d’aquí a pocs dies, l’Aliança presentarà l’informe al Govern i plegats determinaran el full de ruta per abordar les grans empreses digitals i solucionar el problema que afecta negativament la visibilitat del contingut web en llengua catalana.