[VÍDEO] Les xarxes s'omplen de catalanofòbia per la possibilitat de presentar una cançó en català a Eurovisió

Aquesta setmana s'han celebrat les semifinals del Benidorm Fest, esdeveniment on es tria el representant de l'Estat espanyol al Festival d'Eurovisió.

En la gala d'aquest dijous es varen classificar per a la final Blanca Paloma, Vicco, Karmento i Jose Otero, que se sumen als classificats del primer dia, Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta i Megara. Va quedar a les portes el grup català Siderland, qui hi participava amb una cançó en català: 'Que esclati tot'.

Malgrat que hi havia gran moviment a les xarxes socials a favor de la cançó, també hem pogut veure com ha «esclatat» la catalanofòbia. Comentaris com «volveos a vuestro país», «catalán a Eurovisión no» o fins i tot peticions de presentar una cançó en anglès «antes que en catalán» demostren un odi incommensurable a tot el que té a veure amb la nostra llengua.

Este grupo cantando SOLO en catalán para ir a representar a España en Eurovisión? No voy a decir nada al respecto que me cierran Twitter ya me deshaogo con mi padre JAJAJAJA

Thank you, next. — Sil (@silvvia_ce) February 2, 2023

Me parece estupendo que cada cual hable como le dé la gana.. pero bastante tenemos con aguantar el inglés como para no enterarnos de nuestra canción,, nuestro idioma es CASTELLANO,, y ya está bien de aguantar paletos como ellos mismos decían no hace tanto,, que yo lo he vivido — ANIRA MAR (@anira_mar) February 2, 2023

Creo que el Benidorm Fest para Eurovisión ya ha llenado TODAS las cuotitas. Los bichos raros lgbt, el negro, las feministas, el chique no binarie... ALGUNA CUOTA MÁS? Ah espera, la canción en catalán xD. El año pasado la gallega.



España está corrompida de ideología.

+ — サイコ 🇪🇦🐍 (@SaikoElArtista) February 2, 2023

L'Estat espanyol ha tornat a perdre l'oportunitat d'enviar a Eurovisió una cançó en llengua catalana. Cal recordar que mai no n'ha presentada cap.