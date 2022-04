La Generalitat de Catalunya anuncia que el #CatalanGate afecta la taula de diàleg i fa perdre la confiança en el Govern espanyol

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha demanat al Govern espanyol que faci una investigació independent per a descobrir qui hi ha al darrere de l'espionatge en massa de dirigents independentistes. De moment, la institució catalana ha anunciat que no té prou confiança amb l'Executiu espanyol per a continuar amb la taula de diàleg, fet que afecta la comissió bilateral entre la Generalitat de Catalunya i el Govern espanyol.

«És imprescindible que es restauri aquesta confiança mínima. Si no, seria reunir-nos sense avançar», ha declarat Aragonès en una compareixença extraordinària; qui també ha anunciat que ja ha demanat una reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, per tractar el tema. De moment, però, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, sols ha dit que no tenen res a veure amb el cas, acollint-se a la llei de secrets oficials per no dir si el CNI feia servir el programa Pegasus o no.

Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat de Catalunya Quim Torra ha instat l'actual president català a «posar punt final a la farsa de la taula de diàleg» amb el Govern espanyol, com a resposta a l'espionatge polític. «Ens han estat espiant mentre s'intentava dialogar amb el Govern espanyol. El fet és prou greu perquè es prengui una decisió immediata sobre aquesta taula de diàleg», ha concretat.