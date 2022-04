Miquel Àngel Sureda: «AINA és un projecte de país que ens uneix des de la vessant lingüística però també tecnològica»

Palma ha acollit aquest dilluns la presentació del projecte AINA. L’acte s’emmarca en una gira pels territoris de dels Països Catalans que ja ha visitat la Catalunya Nord i el País Valencià.

AINA és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya basat en tecnologies de dades i Intel·ligència Artificial per a fer possible que les màquines entenguin i parlin el català amb l’objectiu que la llengua guanyi pes en l’àmbit digital.

L’acte, que ha tengut lloc a l’Arxiu del Regne de Mallorca, ha estat presidit pel conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company; pel secretari autonòmic d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Miquel Àngel Sureda, i pel vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró. La periodista Margalida Mateu ha estat l’encarregada de presentar l’esdeveniment.

Company ha recordat que el projecte rep aquest nom per Aina Moll, a qui ha recordat com «una dona pionera, que tenia clar que la llengua catalana havia d’arribar a tots els entorns». El conseller ha explicat que, des del Govern, fan feina amb la Generalitat de Catalunya per a donar a conèixer el projecte entre la societat.

Per la seva banda, Sureda ha destacat que aquest és «un projecte de país que ens uneix des de la vessant lingüística però també tecnològica». Finalment, Puigneró ha parlat de la necessitat que el català «sigui defensat en aquest nou món digital amb projectes com AINA».

La segona part de l’acte ha consistit en una taula rodona amb el títol 'El català al món digital: present i futur', moderada per la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior. Hi ha intervengut Bel Llodrà, coordinadora de l’Àrea Cibersocietat de la Fundació BIT; Antoni Aloy, soci fundador i gerent d’APSL Solutions; Lena Serra, vicepresidenta de l’Obra Cultural Balear, i Maria del Mar Vanrell, professora de Filologia Catalana de la UIB.

El Govern de les Illes Balears durà a terme diverses accions per tal de donar a conèixer el projecte Aina arreu de l’arxipèlag i així poder recollir els parlars del territori.

AINA està construint els corpus i els models de llengua del català per a facilitar que les empreses tecnològiques puguin desenvolupar les seves solucions o serveis específics (traductors, assistents personals, sintetitzadors de veu, classificadors de textos, etc.) en llengua catalana.