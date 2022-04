En marxa el projecte AINA a les Illes Balears

El Govern de Catalunya i el Govern de les Illes Balears treballaran conjuntament en la promoció de les tecnologies digitals aplicades a la llengua i, especialment, en l’impuls d'AINA, el projecte basat en tecnologies de dades i Intel·ligència Artificial per a fer possible que les màquines entenguin i parlin el català i garantir així la supervivència de la llengua en l’àmbit digital. Així mateix, ambdós governs han anunciat la col·laboració en matèria de ciberseguretat i en projectes de recerca i tecnologia 5G, impulsant polítiques i bones pràctiques.

Així ho han anunciat aquest dilluns el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, Jordi Puigneró, i el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears, Miquel Company, en la roda de premsa posterior a la trobada institucional i de treball que han mantingut ambdós governs amb motiu de l’arribada a Palma de la gira del projecte AINA per territoris de parla catalana.

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears impulsarà la promoció, comunicació i difusió a les Illes de ‘La nostra llengua és la teva veu’, la campanya impulsada pel Govern de Catalunya en el marc del projecte AINA amb l’objectiu de recollir el màxim de veus possible per nodrir de continguts la primera versió del corpus de veu del català, imprescindible per ensenyar les màquines a entendre i parlar la nostra llengua.

El Govern de les Illes Balears s’ha compromès també a treballar i facilitar la donació de l’arxiu de continguts de veu d’IB3 (l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears) de manera que aquests puguin ser utilitzats per a l’entrenament de les xarxes neuronals del sistema d’Intel·ligència Artificial del projecte AINA.

El pas per les Illes Balears tanca la primera part de la gira del projecte AINA per territoris de parla catalana, impulsada per la Vicepresidència del Govern de la Generalitat amb la col·laboració d’entitats i associacions culturals i de defensa de la llengua. Aquesta primera part de la gira ha fet parada a la Catalunya Nord, al País Valencià, i aquest dilluns, a Mallorca.

L’objectiu d’aquesta gira és sumar les veus i accents de les variants que es parlen en aquests territoris a la campanya ‘La nostra llengua és la teva veu’ del projecte AINA, per a poder generar un corpus de veu que contempli tota la diversitat lingüística del català oral.

Sobre el projecte AINA

Impulsat pel Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en col·laboració amb el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), AINA és un projecte basat en tecnologies de dades i Intel·ligència Artificial per fer possible que les màquines entenguin i parlin el català amb l’objectiu últim d’evitar l’extinció digital de la llengua catalana.

En aquest sentit, el projecte AINA està construint els corpus i els models de llengua del català per facilitar que les empreses tecnològiques puguin desenvolupar les seves solucions o serveis específics (traductors, assistents personals, sintetitzadors de veu, classificadors de textos, etc.) en llengua catalana.