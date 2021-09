Arran de l'erupció d'un volcà a Cabeza de la Vaca a La Palma, a les Canàries, han estat moltes les persones i organismes que han confós l'illa de La Palma amb la capital de Mallorca, Palma.

No obstant això, el cas més surrealista fins ara ha estat el de la cadena de televisió Antena 3 qui ha modificat una nota de premsa de l'Ajuntament de Palma per a incloure-hi informació sobre el volcà. Així, un comunicat sobre la visita del batle, José Hila, a Son Dameto de Palma sobre les obres de millora del barri ha acabat sent aquesta notícia del servei de Notícies d'Antena 3:

«El alcalde de Palma, José Hila, visita la barriada de Son Dameto para ver las necesidades de los vecinos tras la erupción del volcán

El alcalde de Palma, José Hila, ha visitado este lunes la barriada de Son Dameto acompañado por la regidora del Distrito Ponent, Angélica Pastor, para conocer las necesidades de la barriada.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, durante el recorrido, han acompañado al alcalde y la regidora el presidente de la Asociación de Vecinos, Xisco Bonnín, y otros miembros de la junta directiva, que les han explicado cuáles son las necesidades de la barriada tras la erupción del volcán Cumbre Vieja».

La desinformació d'alguns mitjans de comunicació ha contribuït perquè també alguns usuaris de les xarxes socials s'embullin i situïn el volcà a Mallorca:

Per això, ha hagut de pronunciar-se al respecte l'autoproclamat president de Mallorca a Twitter, Àngel Aguiló, amb un vídeo explicatiu:

