Erupció de confusió: un volcà a Palma?

Un volcà ha entrat en erupció a Cabeza de la Vaca a l'illa de La Palma, a les Canàries.

Al mateix temps s'ha produït una autèntica erupció de confusió i d'incultura geogràfica que ha fet que moltes persones i organismes situassin el volcà a Palma.

Així, el butlletí informatiu de negocis BAE Negocios deia que «evacuen pobladors per una erupció d'un volcà a Palma de Mallorca»:

Els Servicios Jurídicos de Mèxic també situa el volcà a «Palma de Mallorca»:

Però qui se n'ha duit 'la palma' ha estat l'usuari de Twitter que ha piulat un volcànic poti-poti d'antologia en resposta a les paraules del president del Govern espanyol sobre la coordinació amb el Govern canari per fer front a les conseqüències de l'erupció del volcà «a l'incendi de Málaga no va fer res. És que a les Balears hi tenen el negoci de prostitució de menors y s'ha de cuidar»: