Campanya de pancartes per Sant Joan: '70.520 km², una sola llengua'.

Els presidents de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Lluís Llach i de l’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM), Joan Planes i directiva de Decidim, Consol Barbera, han comparegut en roda de premsa aquest matí de dissabte a Palma, per explicar algunes de les iniciatives que promou la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans, formada per les tres entitats.

A banda de la campanya de denuncia de l'espoliació econòmica que pateixen els Països Catalans i que Lluís Llach no ha dubtat de titllar de «trace colonial», les tres entitats també impulsen, en el marc de la Diada de Sant Joan, una acció simultània de penjada de pancartes per tots els tres territoris per reivindicar la llengua compartida, de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer: '70.520 km², una sola llengua'.