La quarta edició de SAGA, saló del gaming en català, serà del 28 al 30 de novembre

SAGA, saló del gaming, creixerà en aquesta quarta edició, que se celebrarà entre el 28 i el 30 de novembre, per omplir els 8.000 metres quadrats de La Farga de l'Hospitalet. Després que l'any passat el saló es consolidés i continués creixent en assistència fins a arribar als 8.000 visitants, en aquesta quarta edició es volen abordar diversos objectius en clau de promoció del català en l'àmbit dels videojocs: més diversificació de l'oferta competitiva, més reconeixement del català en els circuits competitius oficials existents i més visibilitat de la creació de contingut sobre videojocs en català. Ho ha explicat Tina Font, coordinadora de la comissió de videojocs de la Plataforma per la Llengua i organitzadora del saló, en una roda de premsa aquest matí al Palau Robert de Barcelona. També hi ha intervingut Roger Serra, director general de política lingüística en els àmbits tecnològic i audiovisual del Departament de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, que ha remarcat el compromís de la conselleria amb SAGA, la gran cita anual del videojoc en català.

Serra ha subratllat que aquest suport s'emmarca en l'estratègia global d'impuls del català en els sectors audiovisual i tecnològic. A més, ha avançat que, segons dades del nou Llibre Blanc de la Indústria Catalana del Videojoc, que es presentarà el pròxim mes de juliol, un 73 % dels videojocs desenvolupats a Catalunya ja són en català, una xifra que suposa un augment significatiu respecte del 64 % de l'edició anterior del Llibre Blanc, del 2023.

El primer dels objectius de l'edició d'enguany de SAGA és diversificar encara més l'oferta competitiva tant pel que fa a jocs populars com de nous jocs que surten al mercat. En aquest sentit, la LAN Party pretén erigir-se en la referència absoluta en el sector i, per això, ampliarà l'oferta de l'espai SAGA Fighting. En paral·lel, el saló també cerca enguany avançar en el reconeixement del català en els circuits competitius oficials existents. En aquest sentit, SAGA treballa per acollir tornejos oficials d'abast internacional perquè esdevinguin un punt d'atracció per a jugadors d'altres indrets d'Europa, i en promoure nous circuits competitius en català comptant amb la col·laboració d'associacions i institucions. Per últim, SAGA vol fer visible, amb més força encara, la creació de contingut sobre videojocs en català. Per això, el saló generarà dins l'esdeveniment punts d'atracció perquè els creadors de contingut en català puguin fer-los servir per donar-se a conèixer i interactuar entre ells.

Durant la roda de premsa s'ha presentat la nova imatge gràfica del saló, i el nou lema: 'Desbloqueja el següent nivell', un lema que vol reivindicar que tothom pugui venir a SAGA a jugar, independentment del seu nivell, per tal de superar-se a si mateix i assolir noves fites. Amb aquest objectiu, el saló oferirà més de 100 punts de joc i ampliarà la zona de fighting, amb un escenari propi per als jocs de lluita. Més enllà d'això, SAGA repetirà l'estructura de les edicions anteriors: un espai de LAN Party perquè fins a 250 persones puguin jugar durant 56 hores seguides a desenes de videojocs, competicions de primer nivell en un gran escenari de 14 metres amb els millors equips en català de la competició LlOP del League of Legends, desenes de punts de joc distribuïts per tota La Farga per descobrir videojocs actuals i retro, espai per a xerrades, formacions i mentories, l'emissió de SAGA TV durant tres dies i un enfocament renovat per mostrar els jocs que s'exposen al saló, i un gran espai firal amb estands d'empreses desenvolupadores, centres formatius, associacions de jugadors i clubs d'esports electrònics. De nou, SAGA TV emetrà els tres dies del saló des del plató ubicat al centre de la fira; enguany repeteix després de l'estrena de l'any passat amb continguts més centrats a mostrar els jocs presents a la fira i parlar amb els seus autors, a través de la conducció de LopezNorman44.

Un gran aparador per a les empreses desenvolupadores de videojocs

En aquesta quarta edició, SAGA serà més que mai un aparador per a les empreses desenvolupadores. A la zona firal, les empreses podran mostrar les últimes novetats de videojocs i descobrir com funcionen les demos entre el públic. En aquest sentit, el saló ja permet a les empreses sol·licitar un espai d'exposició a través del web. A través de SAGA TV, aquestes novetats superaran la barrera física de la Farga i tothom les podrà descobrir des de casa.

Com en l'edició de l'any passat, el primer dia del saló, divendres, serà una jornada dedicada sobretot als estudiants, amb molts tallers i sessions informatives perquè descobreixin possibilitats formatives i sortides laborals. Dissabte serà el dia de més joc, l'inici de la majoria de competicions importants i el dia de més visibilitat del talent creatiu local: a la tarda es lliuraran els Premis SAGA als millors videojocs en català. Pel que fa a diumenge, el darrer dia de SAGA, servirà per veure el final de les competicions organitzades durant el saló i també serà un dia d'activitats per al públic familiar.

Entrades a la venda: descomptes per als primers compradors

Tothom que ho vulgui ja pot comprar les entrades per assistir-hi. L'entrada general d'un dia té un preu de 7 €, i també es pot aconseguir el paquet de 3 dies per 15 €. Els socis de la Plataforma per la Llengua tenen l'entrada general d'un dia a 5 € fent servir el codi promocional que poden demanar al correu promocions@plataforma-llengua.cat o telefonant al 93 321 18 03. Cada soci en pot comprar un màxim de quatre.

A més, hi ha ofertes de llançament: les primeres entrades per a la LAN Party seran a 30 € amb regal de benvinguda; les 50 següents valdran 30 €, però no tindran regal; les següents 50, a 35 €; i les següents ja als 40 € de preu normal. L'entrada SAGA Fighting, que dona accés específic a la zona de tornejos de jocs de lluita, té un preu 40 €, distribuïda en 30 € pel cost de l'entrada i 10 de contribució al lot de premis, i incorpora la possibilitat d'afegir l'accés a la zona de descans de la LAN Party per 10 € addicionals. També hi haurà descomptes amb el Carnet Jove, el del TresC o el del SX3, entre d'altres.

Una nova edició dels Premis SAGA

A la roda de premsa s'ha donat també el tret de sortida a les inscripcions dels Premis SAGA 2025. S'hi poden presentar els jocs que s'hagin creat amb versió en català o que hagin publicat la versió catalana entre l'1 de novembre de 2024 i el 31 d'octubre de 2025, la data en què tancaran les inscripcions als guardons. L'edició d'enguany tindrà les mateixes categories que l'any passat: es guardonaran els videojocs en català de millor narrativa, millor art visual, millor disseny de so, millor jugabilitat i major impacte social, juntament amb el premi al millor videojoc en català de l'any i el premi del públic.

El jurat el conformen en aquesta ocasió Eulàlia Febrer, professora de disseny de so al CITM i subdirectora de l'Àrea de Música de la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR); Gisela Vaquero, desenvolupadora i fundadora de Jellyworld Games; Patrick Urbano, director i guionista de televisió i presentador del programa Tres Vides de 3Cat, i Xevi de Sardi, professor del cicle d'Animació 3D i jocs a l'Institut Obert de Catalunya), així com tres membres més designats per Gaming.cat, Lúdica i Plataforma per la Llengua.