L’incomptent president valencià, Carlos Mazón, s’aferra a Vox pels pressupostos 2025

En una roda de premsa realitzada aquest dilluns, 17 de març, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha explicat que ha arribat a un acord amb el partit d’extrema dreta Vox, un acord que es farà públic aquesta setmana: «No podem ni anam a esperar», ha dit Mazón.

Vox dóna així un respir a un Mazón perseguit per la pressió popular, política i judicial, després de la reiterada incapacitat de l’executiu valencià per a gestionar la catàstrofe provocada per la Dana el passat mes d’octubre. Per tant, el que s’ha fet es avançar que hi ha un principi d’acord entre PP i Vox per tal de treure endavant els pressupostos de 2025.

Cinc mesos després, el president valencià s’aferra a la cadira, per motius que es poden llegir més detalladament a la notícia publicada per dBalears ara fa una setmana: El president valencià, Carlos Mazón, perdut a nivell social i polític.

Sembla que totes les proves incriminatòries, les mostres d’enuig del poble i les afirmacions desmentides no són suficients perquè ni el propi Mazón, ni el seu partit (PP), ni els seus socis de Govern no hi facin res al respecte. Ans al contrari, Vox li dóna un respir i fa de crossa a un Mazón més acorralat. El màxim responsable d’una tragèdia tan mal gestionada surt novament davant les càmeres i explica, per enèsima vegada, que la culpa de tot plegat ha estat dels progressistes que governen al Govern espanyol, és a dir, del PSOE i Unides Podem, tot i carregar quasi en exclusiva contra Sánchez, al qual critica per «abandonar les víctimes des del primer moment»

Mazón, a la seva intervenció, ha aprofitat per a carregar també contra el PSPV-PSOE i Compromís, als quals ha acusat d’estar fent «tacticisme polític sense rubor» i d’»encendre els carrers», alhora que agraïa a Vox que, tot i les «diferències ideològiques», hagi posat voluntat per a col·laborar en la reconstrucció.

No content per tornar a vomitar discursos partidistes buits de contingut, també ha carregat contra el Pacte Verd Europeu, arribant a fer una crida «a l’acció» contra ell i contra les seves mesures; i contra «altres comunitats autònomes» perquè Mazón diu que al País Valencià també tenen un problema amb la immigració il·legal.