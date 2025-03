En els darrers mesos, València ha hagut d'anar païnt les conseqüències de la desastrosa gestió realitzada pel Govern valencià, el qual ha estat en l’ull de l’huracà d’ençà que la tràgica Dana destruís desenes de pobles i s’endugué més de 200 vides. Aquesta tensió social i política no ha fet més que augmentar amb el pas del temps, ja que les explicacions que els responsables polítics han anat donant no han deixat de variat i fer enfadar tant la ciutadania com, pel que sembla, la justícia, la qual no ha deixat de cridar a declarar diversos representants polítics.

Uns fets que han anat acorralant el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el qual cada dia es troba més sol, perdent ara el suport d’un partit que, fins ara, havia intentat fer tot el possible per a desviar les responsabilitats autonòmiques cap a les estatals. Tampoc no els hi ha resultat.

A nivell social, el president Mazón ha perdut la major part dels seus suports als carrers. D’ençà que va demostrar durant dies la seva incapacitat per a gestionar una crisi humanitària, la seva agenda s’ha hagut de reduir a l’elemental i amb dificultats. Al més pur estil José Ramón Bauzà o Francisco Camps, desenes de persones acudeixen cada dia a qualsevol acte a recordar-li la seva responsabilitat. A més a més, Mazón és també el responsable d’haver aconseguit que desenes de milers de persones s’hagin manifestat a València en fins a cinc ocasions per tal de demanar la seva dimissió. Cinc macro-manifestacions seguides, una situació que no es donava a València des de feia anys.

El Partit Popular Europeu (PPE) diu prou i anul·la el Congrés europeu programat a València

A nivell polític, des d’abans de la Dana, el Partit Popular Europeu (PPE) havia programat que el Congrés de la formació europea tendria lloc aquest 2025 a València. Si bé el Partit Popular (PP) espanyol ha estat fent tot el possible per salvar un la imatge d’un Mazón acorralat per la seva pròpia incompetència, el PPE sembla no pensar igual i, després de mantenir una reunió a Brusel·les amb Feijóo, aquest dijous han anunciat que és molt probable que el congrés europeu del PP finalment no es realitzi a València.

Finalment, i després d’haver conegut aquestes dades, només faltaria explicar que si el president Carlos Mazón encara no ha dimitit, o no l’han fet fora, és perquè hi ha molt en joc, tant pel que fa a l’aforament del que gaudeix el governant, com pel poc conegut Estatut dels Expresidents de la Generalitat. El qual inclou privilegis sustanciosos, com el dret de fer ús de les dependències de la Generalitat Valenciana a Madrid i a Brussel·les o, el més interessant, poder formar part del Consell Jurídic Consultiu (fins a 15 anys) amb càrrec de vocal i un sou anual de 60.000 €.