El cantant de música urbana Lildami i el cantant de Figaflawas, Pep Velasco, són dos dels protagonistes dels vídeos del projecte 'De la poesia catalana a la música urbana', que aquests dies començaran a difondre's a les xarxes socials per a convidar tots els joves d'entre 14 i 30 anys a musicar poemes en català en el marc del concurs organitzat entre la cooperativa Versembrant i la Plataforma per la Llengua. A més d'aquests dos cantants, també hi participaran els poetes Josep Pedrals, Maria Callís, Mireia Calafell i Olga Xirinacs, que ha estat Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

Els primers vídeos del projecte s'han estrenat aquest dimecres 19 de febrer en el marc d'un dels espectacles del projecte a l'Institut Montserrat de Barcelona, i s'aniran publicant de manera progressiva a les xarxes socials. Als vídeos, aquestes figures destacades del panorama literari i musical català fan una crida a participar en el concurs, i reflexionen sobre la relació entre la música i la poesia i sobre la importància de fer arribar la poesia a les noves generacions.

El concurs, obert fins el 1r de març, cerca les millors adaptacions de poemes en català a música urbana fetes per joves de 14 a 30 anys d'arreu dels territoris de parla catalana. Els candidats s'hi poden presentar individualment o en grup, i cada participant o grup pot presentar un màxim de dues adaptacions. Totes han de ser originals i inèdites, poden incloure més d'un poema versionat i els poemes han de ser d'autors reconeguts del panorama literari català. L'adaptació ha d'estar basada en una cançó de música urbana que hagi estat a les llistes d'èxits els darrers cinc anys, ha d'arribar als dos minuts de durada i no pot superar els cinc minuts.

Premi Plataforma per la Llengua per a les adaptacions amb bases de música urbana en català

Els guardons del concurs són quatre. Un és el Premi Plataforma per la Llengua, que finança l'entitat de promoció del català i premia específicament les adaptacions que tinguin com a base una cançó de música urbana que ja sigui originalment en aquesta llengua. Aquesta fórmula pretén fomentar que els joves també escoltin música urbana en català. Els altres tres premis (un primer, un segon i un tercer) guardonaran les adaptacions que tinguin com a base cançons de música urbana internacionals.

Els guardonats del Premi Plataforma per la Llengua enregistraran la cançó en un estudi professional, treballant amb un productor reconegut. També gravaran un videoclip i accediran a dos cursos avançats: un d'escriptura de cançons i un altre de producció musical. Posteriorment, les entitats promotores del concurs difondran l'adaptació als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. Pel que fa als altres tres guardons, el primer ofereix les mateixes recompenses, mentre que el segon ofereix els cursos i l'enregistrament a l'estudi, i el tercer, els cursos. En el cas del Premi Plataforma per la Llengua, l'entitat també facilitarà que el guanyador actuï en algun dels actes que organitza.

Els candidats poden presentar les adaptacions fins al 1r de març

Els candidats tenen temps fins al 1r de març per fer arribar un correu a administracio@versembrant.cat i un enllaç de Google Drive amb els arxius necessaris. L'assumpte del correu ha de ser «Concurs adaptacions» i el correu ha d'incloure el nom i cognoms, l'edat, la població i el telèfon dels participants. Pel que fa als arxius necessaris del Google Drive, s'hi hauran de penjar les creacions (en format àudio o vídeo o amb un enllaç), i, juntament amb la cançó, caldrà incloure una transcripció de la lletra adaptada en PDF i una breu explicació (300 paraules màxim) del procés creatiu amb els títols i els autors de totes les obres, tant poètiques com musicals, que han versionat, i la relació que hi han establert.

Un concurs per a afavorir que els joves vegin el català com una llengua per a tots els àmbits i s'animin a fer-la servir

El concurs s'emmarca en un projecte de Versembrant, 'De la poesia catalana a la música urbana', que també inclou tallers per a instituts i un espectacle que s'ha fet aquest dimecres al matí a l'Institut Montserrat, en què músics professionals duen a l'escenari alguns poemes musicats. Per a la Plataforma per la Llengua, la participació en l'organització del concurs és una manera de donar suport a iniciatives que fomenten l'ús social del català i propicien que els joves el vegin com una llengua vàlida per a les creacions musicals i s'animin a fer-la servir. Així mateix, el concurs també ha d'afavorir que els menors de 30 anys s'interessin per l'herència cultural i per la poètica en llengua catalana.

L'aposta de l'entitat per dotar econòmicament un premi en un gènere musical tan concret com és el de les músiques urbanes es deu al fet que, si bé el pop-rock i l'alternatiu es mantenen com els gèneres més escoltats als territoris de parla catalana, les músiques urbanes són les que més han crescut els darrers 5 anys, amb una pujada que gairebé va duplicar la seva popularitat abans del 2017, ja que arribava gairebé al 40 % d'escoltes. Des d'aleshores, la popularitat s'ha mantingut de forma esglaonada, però mai per sota del 30 % en escolta, i amb un 29,4 % d'assistència a concerts l'any 2022. Amb tot, es pot afirmar que aquest estil ja s'ha fet un lloc al pòdium del panorama musical català, i és per això que l'entitat considera cabdal apostar-hi perquè el jovent s'hi senti còmode i assumeixi que és un gènere que funciona perfectament en català.