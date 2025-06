«No Kings!»: el crit de les protestes que envaeixen els EUA

Desenes de milers de ciutadans estatunidencs varen prendre la setmana passada els carrers de centenars de ciutats de tot el país sota el lema 'No Kings' per a protestar contra les «tendències autoritàries» del president Donald Trump, qui -en paral·lel- va organitzar una multitudinària desfilada militar a la capital del país, Washington D. C., per a celebrar el seu aniversari i commemorar el 250è aniversari de la fundació de l'Exèrcit estatunidenc.

Les manifestacions van ser encoratjades per una coalició d'activistes, sindicats i organitzacions de drets civils a fi de denunciar el «comportament arbitrari» del mandatari després de les batudes migratòries federals de Los Angeles, on s'han viscut en les darreres setmanes jornades d'intenses protestes i tensions polítiques entre l'Administració Trump i líders demòcrates.

Algunes de les manifestacions més multitudinàries van tenir lloc a Nova York o Seattle, ciutat aquesta última on es van reunir més de 70.000 persones, segons dades de la Policia local. Les més de 2.000 protestes convocades es van estendre així mateix per Filadèlfia, Kentucky o Texas, així com per diferents punts de Califòrnia, entre ells San Francisco, San Diego o Los Angeles, ciutat en la qual el mandatari va manar desplegar els Marines per a fer front a l'oposició dels ciutadans a les seves batudes migratòries. En les properes setmanes no es descarten més protestes.

La batlessa de Los Angeles, Karen Bass, ha presentat aquestes manifestacions com una forma que «mostrem al món el millor» de Los Angeles i dels Estats Units. «Actuem en contrast amb la provocació, l'escalada i la violència», ha agregat. Si bé en general les manifestacions es desenvolupen de manera pacífica, a les marxes de la setmana passada es varen registrar episodis de tensió entre manifestants i forces de seguretat en alguns punts. Per exemple, els agents desplegats en el centre de Los Angeles van emprar bales de pebre i explosius atordidors per a dispersar a alguns manifestants que estaven llançant objectes i focs artificials.

La violència entelà també els actes programats a Minnesota, on dos legisladors estatals demòcrates foren víctimes d'un atac a tirs que causà la mort d'un d'ells i suposà la cancel·lació de totes les activitats previstes en el marc del moviment 'No Kings' en aquest estat. L’assassí és un acèrrim evangelista d’extrema dreta votant de Trump. Aquest fet ha posat sobre la taula la necessitat de repensar la polarització del país, que mena a la violència.

En paral·lel a aquestes concentracions, la capital estatunidenca fou testimoni d'una desfilada militar en el qual participaren al voltant de 7.000 soldats uniformats i més d'un centenar de vehicles militars de distint tipus per a commemorar el 250 aniversari del naixement de l'Exèrcit dels EUA. Amb tot, la data de la desfilada, el 14 de juny, va coincidir amb l’aniversari de Trump a qui li desitjaren els «molts d’anys». «Amèrica es manté forta, orgullosa i lliure. Som el país més dinàmic del món i aviat serem més grans que mai», asseverà el magnat, en el que ha estat vist com un intent de demostració de força enmig del descontentament i les protestes que van en augment arreu de tot el país.