Aberri Eguna: milers de bascs es manifesten a Pamplona per aconseguir una República basca de lliures i iguals

Milers de persones s'han manifestat per Pamplona en aquest Aberri Eguna, convocades per EH Bildu amb suports internacionals. Democràcia i sobirania són les reivindicacions de base d'una jornada que fixa l'objectiu en una república basca de lliures i iguals.

«Avui posam veu al bloc de l'esperança», ha asseverat Arnaldo Otegi. «I aquest bloc de l'esperança fa dues interpel·lacions. La primera és que necessitam travar acords de país, estam disposats a això, es necessiten per caminar cap a la sobirania, recosir el territori i construir una Euskal Herria sobirana, tenim la mà estesa sempre pendents dels continguts i tenint en compte els nostres principis».

Otegi ha recordat que ja va expressar en el Velòdrom d'Anoeta després de la seva darrera sortida de la presó el 2016 i que ara actualitza: «No pot haver-hi esquerra transformadora real a l'Estat espanyol i al francès si no respecta el caràcter plurinacional de l'Estat i l'autodeterminació dels pobles. Que ho admetin amb naturalitat», ha demanat. «Euskal Herria és una nació i té dret a decidir, i ho materialitzarà quan pugui», ha subratllat el coordinador general d'EH Bildu.

Al costat dels representants d'EH Bildu han caminat aliats polítics internacionals, com el coordinador nacional del Sinn Féin, Declan Kearney, convidat especial en una picada d'ullet clara de la formació basca al 25 aniversari de l'Acord de Divendres Sant, aquest dilluns 10 d'abril.

En un discurs molt pedagògic, Kearney ha apuntat que aquell text ratificat de cap manera era un acord final encara que posàs fi a l'enfrontament armat, sinó un pas cap a la unitat d'Irlanda. A partir d'ell Sinn Féin ha crescut fins a convertir-se «en el principal partit» de l'illa. «Aquests assoliments no han arribat per si sols, sinó per iniciatives estratègiques -ha insistit–: hem negociat en les fases de conflicte, hem aconseguit aliances, hem construït suport popular. Sinn Féin ha canviat la situació política i ha impulsat el desig popular de canvi. La unificació d'Irlanda és possible però no és segura. No hi ha més camí que el compromís polític, fan falta mirada llarga i paciència».

Per part d'ERC han assistit també a Iruñea la diputada Marta Rosique i el responsable d'organització interna, Pau Morales. Albert Giménez, representant de la secretaria general, per part de les CUP, i Rubén Cela, responsable de l'àrea d'internacional, pel que fa a BNG. També Michael Forrest, representant del FLNKS de Kanakia.

Les altres formacions basquistes també han celebrat el Dia de la Pàtria Basca amb actes de més petit format.