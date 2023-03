El Govern reclama a la Comissió Europea que lideri «una estratègia mediterrània» de protecció a la posidònia

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha reclamat a la Comissió Europea que lideri, aprofitant l'experiència de les Balears, una estratègia mediterrània dins un marc comunitari de protecció de la posidònia.

Mir s'ha reunit aquest dimarts a Brussel·les amb la cap d'unitat de Conservació de la Natura de la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea, Luisa Samarelli. A la reunió hi han participat, també, el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, el director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, i representants de l'Oficina Francesa de la Biodiversitat (OFB), entitat amb la qual la conselleria ha impulsat la Xarxa Mediterrània per la Posidònia.

Mir ha celebrat «la reacció tan positiva» de la Comissió Europea davant les iniciatives aprovades a les Balears, com el Decret posidònia, el servei d'assistència i monitoratge dels fondejos o la cartografia completa de les praderes de les Balears.

El conseller ha defensat «que la protecció de la posidònia ha de ser una prioritat per a les institucions comunitàries que estan tramitant una Llei de Restauració Ambiental i que van aprovar, recentment, l'Estratègia Europea per la Biodiversitat 2030».

El conseller ha expressat la necessitat que l'Estat espanyol s'impliqui en la protecció dels hàbitats marins «especialment a la Mediterrània, una de les zones del planeta que està patint amb més intensitat els efectes de l'emergència climàtica».

Per la seva part, Samarelli ha assenyalat la presidència espanyola de la Unió Europea, el segon semestre d'enguany, com a «oportunitat per posar el focus en la necessitat de potenciar la recuperació dels ecosistemes marins».

La jornada de feina finalitza amb una xerrada sobre les polítiques balears de conservació de la posidònia a l'Oficina de les Illes Balears a la UE, organitzada per la conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors.