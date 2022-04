Macron guanya a França i Le Pen a Catalunya Nord

Emmanuel Macron revalida mandat i continuarà ocupant el Palau de l'Elisi els pròxims cinc anys. Amb gairebé el 90% de les paperetes escrutades, Macron aconsegueix el 56,51% dels vots i Marine Le Pen el 43,49%.

El president francès ha comparegut davant de milers de seguidors en un escenari al Camp de Mart de París, davant la Torre Eiffel, per celebrar la victòria. En el seu discurs, Macron ha promès «ser el president de tots i totes» i donar resposta a la «ràbia», ha dit, que ha portat molts electors a votar per la proposta d'extrema dreta de Le Pen.

Per la seva banda, Marine Le Pen ha obtingut els millors resultats de la història per a l'extrema dreta i ha dit als seus seguidors que és «una veritable victòria» i ha recordat que hi ha eleccions legislatives en pocs dies.

Uns 48,7 milions de francesos estaven convocats a voltar aquest diumenge 24, quinze dies després de la primera volta. I ho havien de fer triant entre els dos candidats que varen obtenir més vots el 10 d'abril: l'actual cap d'estat, el liberal Emmanuel Macron (27,85% de vots en la primera volta) i la líder del partit d'extrema dreta Reagrupament Nacional, Marine Le Pen (23,15% en la primera volta).

Catalunya Nord

Marine Le Pen ha guanyat la segona volta de les eleccions a Catalunya Nord amb un 56,32% dels vots. Emmanuel Macron hi ha obtingut el 43,68%. El resultat és un canvi respecte de l’any 2017, quan Emmanuel Macron va ser el candidat més votat, amb el 52,84% dels sufragis.

En canvi, a Perpinyà, el guanyador ha estat Macron, amb un resultat molt ajustat: un 52,02% dels vots contra un 47,98% de Le Pen. L’any 2017, el president sortint es va imposar a la ciutat amb el 59,71% dels vots.