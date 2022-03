Rússia declara un alto el foc per a permetre la sortida dels residents de dues ciutats ucraïneses

L'Exèrcit rus ha ordenat un alto el foc a les localitats de Mariúpol i Volnovaja, en el sud-est d'Ucraïna, perquè els residents puguin escapar a través d'un corredor humanitari habilitat a aquest efecte, segons ha comunicat el Ministeri de Defensa de Rússia.

L'alto el foc ha estat confirmat per la part ucraïnesa primer a través del negociador presidencial David Arajamiya i després pel batle de Mariúpol, Vadim Boychenko, qui ha confirmat la posada en marxa de l'anomenat 'corredor verd' humanitari.

La situació en Mariúpol és especialment crítica atès que milícies de l'autoproclamada república de Donetsk, afí a Rússia, i molt pròxima a totes dues localitats, s'han passat les últimes hores estrenyent el setge sobre la zona, d'acord amb el Ministeri.

Les autoritats de la ciutat afegeixen que és possible que aquesta evacuació es repeteixi al llarg dels pròxims dies i ha exhortat a la població a no apartar-se gens ni mica de la ruta estipulada per al corredor, que acabarà a l'oest, a Zaporiyia, després de recórrer Nikolskoye, Rozovka, Pologi i Orejov al llarg d'uns 200 quilòmetres de trajecte.

En el cas de Volnovaja, la ruta travessarà les localitats de Valerianivka, Novoandriyivka, Kirilivka, Vuhledar i Pokrovsk fins a acabar igualment a Zaporiya.

El cessament temporal de les hostilitats també permetrà l'inici d'unes certes reparacions essencials en la infraestructura crítica de la ciutat (especialment els sistemes d'electricitat, aigua i telefonia mòbil), així com l'entrada d'aliments i medicaments.

L'alto el foc ha començat a les 10.00, hora de Moscou (08.00 hora mallorquina) i en principi acabarà a les 17.00 (15.00 hora d'aquí).

Mariúpol és una ciutat portuària de caràcter estratègic, a la costa de la mar d'Azov, on resideixen unes 450.000 persones. La captura de la localitat permetria a Rússia connectar a les seves forces a l'est del país amb les destacades a la península de Crimea.

Per part seva, Volnovaja està situada prop de l'antiga línia de front d'Ucraïna amb els separatistes recolzats per Rússia, l'anomenada línia de contacte, a uns 60 quilòmetres de Donetsk. Allí viuen unes 20.000 persones.