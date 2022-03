Crònica des de la frontera polonesa: Ucraïnesos, a l'abric dels polonesos

Hi ha molt moviment aquests dies a Dorohuske, a la frontera entre Ucraïna i Polònia, uns fugint de la guerra i altres per ajudar-los. Berria es troba en aquesta passarel·la de refugiats que fugen de la guerra per informar des d'allí.

Dos mons estan separats per unes barreres metàl·liques. Cap aquí hi ha una munió, camions i cotxes aturats en les cantonades, però no es pot veure què hi ha. Un vell policia ens fa l'alto en polonès, retrocedim i restam sense poder passar per allí. Sense entendre les paraules, els gestos són universals. Hi ha molts policies al seu voltant, fins i tot militars, refugiats que volen tornar a la lluita, i voluntaris que s'han convertit aquests dies en el pas de tots aquells que són a Dorohge, un dels espais que Polònia comparteix amb Ucraïna, on arriba una de les principals carreteres.

Un bar que sembla que fa temps està tancat, una tenda que té de tot i una caseta de canvi de moneda que fins ara era un punt de trobada entre els fronterers i uns 500 habitants, però que ara ofereixen cafè improvisant un parell de camions com a tenda i un altre de tants supermercats. Tot és de franc, tots són productes que porten els habitants de la zona, però dins de la improvisació l'organització és rigorosa.

Queda un autobús i dos voluntaris hi pugen omplint una gran caixa de cafè. Desenes de voluntaris i voluntàries també ofereixen servei per beure i menjar als que venen amb cotxe. Dues joves dones estan obrint termos en el petit camió i barrejant l'aigua bullint amb cafè dissolt en tassons de cartó disposats a fer una mica de calor als passatgers que han arribat al col·lapse. «Tori també per a tu», diu el més jove, sense quedar a parlar. «Aquí n'hi ha per a tothom». Els voluntaris baixen amb caixes buidades. L'autobús espera, fins que els passatgers s'acomiadin.

Un altre autobús ha arribat des d'Ucraïna, aquesta vegada amb un descens de passatgers. Pargma Bunko ha botat, fins i tot més ràpid que la seva germana la seva germana. A la seva mare li costa més. Venen de Rivne. «Tots en l'autobús som de Rivne». La seva mare no està callada, però Bunko prefereix no tornar a dir el que està dient. Li fa un gest de silenci. «Està enfadada. Fa tot el viatge que maleeix». Bunko no està enfadat, sinó «trist». Fa una setmana sentia «tensió en l'ambient», però no esperaven el que està ocorrent «en absolut». «La nostra ciutat està danyada, hi ha morts, soldats russos a tot arreu, i molts ciutadans hem vengut a Polònia. Molts de nosaltres.

No sap què farà a partir de demà. Acaba de complir l'edat per entrar en les sales de festes, però no està per festes. «He hagut d'abandonar també la universitat, i ara, qui sap. M'agradaria tornar com més aviat millor. Esper que això passi aviat». Li preocupa sobretot son pare. «Nosaltres estam fora de perill, però el nostre pare, el meu germà i el meu fill no». Gairebé tots tenen un familiar en el front de batalla, encara que, com el seu pare, molts no han pres mai armes. «Els han cridat a lluitar i la majoria hi han anat sense pensar-s'ho dues vegades», diu, orgullós. Les germanes, ho confirmen movent el cap amunt i avall. La seva mare no ha fet cas a la seva filla i segueix protestant.

Les filles s'han acostat a una parada que ofereix de tot. Una dona mostra les caixes de l'altre costat del taulell: entrepans, llet, compreses, sabó, cereals de desdejuni, llaminadures… També els ofereix menjar de ca i moix. Han agafat moltes coses, però no tenen animals. Al voltant hi ha tot mena de cans. Hi ha moltíssims moixos dins les casetes portàtils dels propietaris. Mengen una cosa, estiren les cames, omplen les motxilles i tornen a l'autobús.

A més de l'autobús, moltes persones vénen d'Ucraïna amb cotxe i a peu, però també venen pel camí contrari, des de pobles i ciutats poloneses. Anna arriba des de Varsòvia amb la seva filla Lagowska-Lewinska. És el tercer viatge a la frontera des que Rússia va començar a bombardejar Ucraïna fa una setmana. Tenen dos cotxes carregats de diferents coses. En aquesta ocasió recolliran dos nins i quatre dones i els traslladaran a Chelma, un alberg que ha obert a 26 quilòmetres de Dorohuske.

Els desplaçaments s'efectuaran fins diumenge, en el lloc que la gent els sol·liciti. «Hem vengut aquí a recollir diverses persones. Primer porten uns homes d'Ucraïna que han volgut tornar al seu país per lluitar. Hem agafat gent a l'estació d'autobusos de Varsòvia i ara tornarem. Els oferim allotjament, menjar i protecció per ajudar-los quan ho necessitin. Venim moltes persones pel nostre compte i intentam ajudar tot que puguem».

Sryna Matveichueck és una de les conductores del cotxe. Va partir de la capital (kiev) a Rivn en cotxe amb un cosí i ha arribat a la frontera amb autobús. Està embarassada «de sis mesos».

Acaronant el ventre, comença a parlar. No vol sortir davant de la càmera, ni parlar al principi, però es relaxa a poc a poc i diu les primeres paraules sobre el seu marit: «S'ha quedat a lluitar, però jo havia de sortir. És evident que així no puc quedar-me». Voldria el meu marit al costat, però es queda per defensar el país, per tenir un futur amb les meves filles». El nostre poble és gran i hem de defensar-lo».

No volia «partir» d'Ucraïna. «Fa uns dies era feliç i de sobte tot això ha succeït. Encara no ho crec». Asseca amb el jersei dues llàgrimes que li han caigut per sota de la galta, però respira i somriu. «Ara el més important és això», tocant l'abdomen. «En aquest moment, Kíev no és segur, ni fora de Kíev, ni en els hospitals, i jo necessit ara mateix, un lloc segur, on pugui néixer la meva filla». Lagowska-Lewinska li frega l'espatlla i l'agafa del braç. Han entrat dins el cotxe.

Amb el pas del temps, a mesura que es repeteixen els moviments, l'estretor cap al límit es fa més flexible de que inicialment s'esperava. Hi ha un grup d'homes parlant amb els policies. Esperen temps mentre entren en un cotxe i creuen la frontera amb Ucraïna. Anton Hnybide travessa la carretera després de parlar amb ells. Aviat se li acosten els periodistes.

No va a Ucraïna: «Jo no tenc experiència militar». Ella ha vengut a quedar a la frontera. Ucraïnès, però arriba des d'Iraq amb la intenció d'ajudar. Parla amb els que volen creuar la frontera, amb els que van «a l'altra part». «Hi ha molts voluntaris disposats a alliberar Ucraïna, amb experiència militar, metges...». Hi ha més disposició de la que pensava dels ucraïnesos a fer la guerra. «L'exèrcit ucraïnès està molt disposat a afrontar la guerra. Jo aquí puc ajudar més que allí».

Liang Justin i Chen Zoey estan en una cantonada amb una pancarta que posa 'Lublín'. A uns cent quilòmetres de Dorohuski, Lublín, a Polònia. Fa quatre hores que esperen a la ciutat. «Hem vengut a recollir els ucraïnesos, a oferir-los ajuda i suport», respon Chen. Són membres d'una Església catòlica de Lublín i formen una xarxa amb els seus veïns per acollir ciutadans ucraïnesos. «Ahir també varem ser aquí. Som estudiants i tenim temps per ajudar».

Igual que Liang i Zoey, dos homes i una dona majors porten molt de temps en el marge de la carretera, sense moure's, amb cartells escrits en ciríl·lic. Cada vegada que entra un cotxe per la frontera miren atentament, però de moment ningú s'ha quedat amb ells. Les persones que fugen de la guerra esperen ser ateses fins que sigui necessari.