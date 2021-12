[ÀUDIO] La #COP22Med declara la Mediterrània 'Àrea de Control d'Emissions per a òxids de sofre'

Segons ha informat en primícia el president del Cercle Mallorquí de Negocis (CMN), Bartomeu Rosselló i Boeres, aquest dijous al Matinal Bon dia, d'Ona Mediterrània, «la #COP22Med ha aprovat l'àrea de protecció d'emissions a tota la Mediterrània»; l''Àrea de Control d'Emissions per a òxids de sofre' (SECA). D'aquesta manera, «abans del 2030», segons ha indicat, s'hauran de reduir les emissions de forma dràstica de la mar Mediterrània; «és un fet històric», ha afegit.

Com ja vàrem anunciar dies enrere, és la primera vegada que una entitat de les Balears pot participar en una conferència de les Nacions Unides, juntament amb altres 21 països més i la Unió Europea. D'aquesta, el CMN passarà a ser soci «amb veu i vot», ha explicat Rossell; fet que permetrà a les Balears «ser presents on es pot ser transformador» prenent decisions.

L'objectiu del CMN és aconseguir presentar una figura de protecció per tal de declarar la zona occidental de la Mediterrània, és a dir, el mar de les Balears, com a 'zona especialment sensible'. En aquest sentit, l'Estat espanyol, el francès, l'italià i Mònaco ja estan tramitant «conjuntament la macro zona marina del nord de la Mediterrània occidental», ha explicat el president de l'entitat; concretant que, finalment, la idea seria «sumar-s'hi». Aconseguir aquest reconeixement internacional seria obtenir «un paraigua jurídic específic per impulsar accions i polítiques que ens afecten», a causa de les emissions del trànsit marítim de la zona, ha declarat.

L'acció duita a terme

Per fer-ho, de moment, l'entitat de les Balears ha presentat «una palanca de canvi», l'#AlcúdiaTechMar, projecte que persegueix la descarbonització de la mar; per tal d'«atreure el pol de presa de decisió ―de la #COP22Med― cap a Mallorca», ha explicat Rosselló. A més a més, el CMN vol l'organització internacional instal·li una seu a Alcúdia, ja que consideren que les Balears son «un enclavament logístic i geoestratègic de primer ordre, amb una capacitat d'acció que no tenen altres indrets».

Segons ha concretat, ara és el Govern qui «ho ha d'aprovar», per tal d'elevar-ho als ministeris espanyols que l'Estat espanyol «sigui qui ho demani». En aquest sentit, des de l'entitat pensen que «seria un greuge molt gran» que el govern espanyol no ho fes, ja que «ells estan fent el mateix i les Canàries tenen la declaració des del 2005, per exemple», ha finalitzat Rosselló.