Per primera vegada una entitat de les Balears serà a una conferència de Nacions Unides: el Cercle Mallorquí de Negocis, nou partner de la UNEP MAP

Per primera vegada, una entitat de les Balears serà present a una conferència de Nacions Unides: el Cercle Mallorquí de Negocis (CMN) ha estat acceptat com a partner de la UNEP MAP (El Programa de les Nacions Unides pel Pla d’Acció per la Mediterrània de la Convenció de Barcelona amb seu a Atenes).

Del 7 al 10 de desembre, el CMN serà present a la #COP22Med, que se celebrarà a la ciutat d'Antalya, a la costa sud de Turquia i en la qual hi participaran 21 països de la riba mediterrània i la Unió Europea, per «defensar els interessos i projectes ambientals i de transició ecològica pel canvi de model productiu, per garantir la sostenibilitat, factors necessaris per a fer front als reptes del canvi climàtic a les Balears».

El CMN presentarà l’acció que està portant a terme en referència a la petició a l'Organització Marítima Internacional de la declaració de la Mar Balear com a Zona Marina Especialment Sensible (#LaMarBalearZMES ). El CMN també presentarà el projecte #AlcúdiaTechMar, declarat com a «tractor i estratègic» pel Govern i que és prioritari en l’assignació dels fons europeus Next Generation.

Segons que explica el president del Cercle Mallorquí de Negocis, Bartomeu Rosselló i Boeres, «un dels objectius d’Alcúdia Tech Mar és el de convertir-se en seu d’organismes internacionals, com la UNEP MAP, a la Mediterrània Occidental. O sigui, atreure el Pol de presa de decisió de l'estratègia internacional a Mallorca».

Rosselló explica que els enviats a Turquia són l'experta en diplomàcia internacional i mediambiental, Marga Gual Soler i l'expert marítim i cap de màquines de marina mercant, Arcadio Barbas. «Els nostres ambaixadors enviats a Turquia empraran tot el seu bon saber fer per a que les illes Balears puguin ser referents a la Mediterrània» afirma Rosselló.

El president del CMN explica, també, que la intervenció d'un dels representants de l'entitat, Ramon Ferré, en un fòrum previ, va ser clau per evitar que els lobis de les companyies petrolieres imposassin els seus interessos en aspectes tan transcendentals per a l'economia de les Balears com les prospeccions petrolieres que es volien fer a diversos punts de la Mediterrània.