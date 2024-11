El Fòrum Europeu de Joventut dona suport a l’oficialitat del català a la Unió Europea

Aquest cap de setmana s’ha celebrat el Fòrum Europeu de Joventut a la ciutat belga de Gant, i s’ha aprovat una moció presentada pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) que defensa la diversitat lingüística com a «pilar fonamental» d’una Europa inclusiva i democràtica.

La moció inclou una petició destacada: l’oficialitat del català a les institucions de la Unió Europea, una reivindicació històrica que ara compta amb el suport explícit d’aquesta plataforma juvenil reconeguda i finançada tant pel Consell d’Europa com per la Unió Europea.

La proposta, que tenia el suport de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), el Consell de la Joventut d’Espanya (CJE) i Youth of European Nationalities (YEN), subratlla la importància de «preservar la riquesa cultural i lingüística d’Europa, que compta amb més de 200 llengües pròpies».

La moció s’ha aprovat amb 60 vots a favor, 1 en contra i 8 abstencions. I, en general, les organitzacions membre del Fòrum han valorat molt positivament la iniciativa. La moció va ser treballada també amb la Xarxa per a la Promoció de la Diversitat Lingüística (NPLD), una organització europea que defensa els drets lingüístics de les llengües minoritzades.

La moció destaca que, malgrat avenços com la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i iniciatives com Erasmus+ o Creative Europe, «encara queda molt per fer» per garantir que les llengües minoritzades, com el català, tinguin el reconeixement i els recursos necessaris per sobreviure i prosperar. En aquest sentit, s’insta les institucions europees a:

1. Acceptar les llengües proposades pels estats membres com a llengües de treball, incloent-hi el català.

2. Invertir en materials i serveis que garanteixin l’aprenentatge i la promoció de totes les llengües europees.

3. Promoure la diversitat lingüística en esdeveniments com el Dia Europeu de les Llengües.

A més d’aquesta demanda concreta, la moció fa una crida als governs europeus, les organitzacions juvenils i la societat civil a adoptar polítiques actives per protegir totes les llengües d’Europa, assegurant que cap llengua es perdi durant aquest segle. Finalment, la moció fa esment també a la situació de les llengües de signes com a part d’aquest patrimoni lingüístic que cal protegir i promoure.