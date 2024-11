[VÍDEO] Arran fa pintades a la casa de Gerard Piqué a la Cerdanya: «Fora pijos, no som el vostre decorat»

L'organització política juvenil independentista i d'esquerres dels Països Catalans, Arran, ha fet pintades a la façana de la casa de Gerard Piqué a la Cerdanya per a denunciar el problema de l’habitatge a la comarca. «Passem a l'ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria. Pijos de merda, no som el vostre decorat», han assenyalat.

En un vídeo que han publicat a les xarxes socials, expliquen que el 64% de l’habitatge de la Cerdanya són segones i terceres residències i s'obren de mitjana 14 dies a l'any. Una situació que du com a conseqüència l'expulsió dels habitants habituals.

«Avui us ensenyarem la segona residència de Gerard Piqué perquè vegeu el que cap de les joves del Pirineu es podrà permetre mai», expliquen al vídeo. «Els pijos de Barcelona que vénen a divertir-se a les pistes d’esquí, els camps de golf o a les seves residències de luxe i a fer-ho servir com un decorat pel seu postureo a l’Instagram, no hi pinten res. De fet, són els culpables que hàgim de treballar una mitjana de catorze hores al dia servint el seu copeo i el seu tardeo per a cobrar un sou mínim», remarquen.