En quin estat es troba la proposta d'oficialitat del català a la UE?

Poc abans de la darrera reunió del Consell de la Unió Europea del 15 de novembre, el Govern espanyol va presentar una nova proposta de reforma del Reglament 1/1958 que manté el català com a llengua plenament oficial, juntament amb les altres 24 llengües de la Unió Europea. Les delegacions no vanrentenir temps d'analitzar la proposta abans de la reunió i va ser presentada únicament en castellà, i és per això no varen fer-ne valoracions.

El 15 de novembre, la Comissió Europea encara no havia entregat la informació sobre l'impacte pressupostari i administratiu que se li havia sol·licitat.

La pròxima reunió del Consell de la Unió Europea en què pot tractar-se la qüestió del català és el dia 12 de desembre: serà la darrera durant la presidència espanyola de la Unió Europea.

La reunió de dijous vinent, dia 30, del Comitè d'Assumptes Generals del Consell, estarà centrada únicament en polítiques de cohesió de la UE. El dia 12 de desembre hi haurà una altra reunió d'aquest comitè, en la qual es podran abordar tots els temes de la seva competència i, per tant, també es parlarà de la reforma del Reglament per fer oficial el català. És probable que, en aquesta reunió, la Comissió Europea ja hagi presentat tota la informació que se li ha requerit.

Per això, la Plataforma per la Llengua remarca que «les pròximes tres setmanes són clau». «Cal aconseguir que la proposta que s'aprova és l'actual i no cap altra que aigualeixi l'oficialitat», han remarcat. Per això, assenyalen que des de l'entitat continuaran conversant amb els països i aprofundint en els arguments en favor de la proposta de reforma que inclou el català com a llengua oficial; reaccionaran a temps per si cal fer modificacions a aquesta proposta abans que decaigui la possibilitat d'incloure el català com a llengua oficial i continuaran pressionant amb accions públiques que demostrin el suport popular que té l'oficialitat, i insistirem per totes les vies que el Govern espanyol té la responsabilitat de negociar perquè la proposta sigui aprovada.