[VÍDEO] El Parlament s'adreçarà a les institucions europees per a traslladar el seu suport a la plena oficialitat del català a la UE

Aquest dijous ha quedat aprovada la Proposició no de Llei dels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Més per Menorca, defensada pels diputats Lluís Apesteguia i Josep Castells a la Comissió de Turisme, Comerç, Treball, Cultura i Esports per l'oficialitat del català a la Unió Europea.

La Proposició ha rebut 6 vots a favor (Més per Menorca, MÉS per Mallorca i PSIB), 1 vot en contra (VOX) i 6 abstencions (PP).



Text de la Proposició

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a mantenir-se ferm en la defensa de l'oficialitat del català a la Unió Europea.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a col·laborar amb el Govern de l'Estat per tal d'aconseguir l'oficialitat del català a la Unió Europea.

3.- El Parlament de les Illes Balears s'adreçarà al Consell de la Unió Europea, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu per traslladar-los el seu suport a la plena oficialitat del català a la Unió Europea.