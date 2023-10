La Fundació .cat comença a desplegar la Xarxa de monitoratge del català digital

Recentment ha estat notícia la recuperació de la visibilitat del català als resultats de Google. L’Aliança per la presència digital del català, coordinada per la Fundació .cat, va col·laborar amb Google per revertir el problema que afectava la visibilitat a internet de la llengua catalana i altres llengües i cultures del món.

En una nova fase d’aquesta acció, la Fundació .cat ha dissenyat un dispositiu de monitoratge continuat que permeti detectar futures incidències del mateix estil i d’aquesta manera, vigilar i actuar de forma ràpida abans que s’agreugin. Aquest monitoratge amplia i automatitza el dispositiu de monitoratge existent, activat el passat mes de juny.

La Xarxa de monitoratge del català digital desplegarà pel territori catalanoparlant una xarxa de sensors de baix cost, gestionats a distància des de la Fundació .cat, que executen de manera autònoma cerques web sistemàtiques i en traslladen els resultats al servidor de la Fundació .cat, on són explotats i analitzats per conèixer l’evolució del posicionament del català a Internet en funció de diversos criteris.

Inicialment aquests sensors recolliran resultats de cerques a Google i Bing, però en una segona fase, es consideraran també altres cercadors rellevants per tenir una visió global del tractament del contingut en llengua catalana.

La Fundació .cat farà públics informes trimestrals sobre resultats obtinguts per aquesta Xarxa de monitoratge del català digital. Periòdicament també es comunicaran els resultats a les empreses dels cercadors web.

Cerques deslocalitzades i humanistes

«La clau de la Xarxa de monitoratge del català digital és que els sensors s'instal·laran arreu del territori de parla catalana, però també fora d’ell», explica Albert Cuesta, responsable del programa Català digital de la Fundació .cat i coordinador de l'Aliança. Les cerques que executen els dispositius es portaran a terme des de diferents ubicacions, per tant, des de diferents adreces IP, d’aquesta manera no només s’analitzaran els resultats obtinguts a Catalunya, sinó també al País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra, entre d’altres.

Les nombroses cerques analitzades permetran conèixer més a fons l’evolució del posicionament del català a Internet i també detectar si hi ha problemàtiques específiques (per exemple, en noms propis, o de poblacions, termes genèrics, etc.).

Els sensors simularan el comportament d’usuaris particulars i empresarials. Per això treballaran sobre connexions domèstiques i d’oficina, executaran cerques sobre una bateria de descriptors variada i ho faran en horaris coherents amb un ús humà en cada data i ubicació.

El desplegament

El primer sensor de la Xarxa de monitoratge del català digital s’instal·larà el 17 d’octubre a València, a la seu d’Acció Cultural del País Valencià, entitat que forma part de l’Aliança per la presència digital del català. Els sensors de la primera onada de desplegament seran acollits per entitats membres de l’Aliança.

En les onades posteriors es preveu desplegar centenars de sensors nous per tot el territori, començant per algunes de les empreses, entitats i organismes que van participar en la confecció de l’informe sobre posicionament web del català i han manifestat la voluntat de continuar col·laborant, segons les necessitats de dispersió de la Xarxa.

La Fundació .cat, que ha desenvolupat amb recursos propis la tecnologia dels sensors i la seva explotació, les posarà a disposició en règim de codi obert, per tal que puguin ser aplicades per altres llengües i cultures. En aquest sentit, està previst presentar la Xarxa de monitoratge del català digital al Parlament Europeu, en la reunió de l‘intergrup de Minories prevista per al 19 d’octubre a Estrasburg.