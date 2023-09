El català recupera visibilitat als resultats de cerca de Google

Després d’un llarg període en què els resultats de cerca de Google han estat perjudicant la visibilitat del contingut web, el català comença a recuperar visibilitat en els resultats de cerca de Google. L’Aliança per la presència digital del català, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya i formada per deu entitats de la societat civil, porta mesos treballant conjuntament amb Google i altres cercadors perquè el contingut web en català recuperi la visibilitat a les cerques.

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, ha afirmat que una de les prioritats d’aquest govern és fer que el català tengui més força i presència arreu, també a Internet, i això passa perquè els resultats de les cerques que es fan no el discriminin». En aquest sentit, Torrent ha afegit que «seguirem atents i analitzant l’evolució de les dades, que esperem que continuïn millorant, però ja podem confirmar que el problema s’ha revertit i ha entrat clarament en fase de solució». «I això confirma que el model de coordinació entre l’Administració i la societat civil pot aconseguir resultats valuosos», ha reblat.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez, per la seva banda, ha recordat que «des de l’inici d’aquesta legislatura que hem entrat en una nova etapa de la política lingüística del país on el Govern aposta per la transparència, per visibilitzar les dades que tenim, fins i tot si no són tan positives com desitjaríem, i a partir d’aquí, treballem per aconseguir millorar l’estat del català en tots els àmbits i amb tots els agents possibles; això és el que ha passat amb el cas dels navegadors, i és així com volem procedir sempre.»

L’Aliança ha destinat un equip específic, encapçalat per Albert Cuesta i Pep Masoliver, que amb el suport i les aportacions dels tècnics i especialistes de totes les entitats ha diagnosticat l’abast del problema analitzant el trànsit de més de 600 pàgines web amb contingut en català i en altres idiomes i elaborant un informe publicat aquest mes de juny que va permetre objectivar i quantificar el problema, i el més important, obrir un diàleg tècnic amb els departaments d’enginyeria de Google i Microsoft per a resoldre un mal funcionament que afectava més llengües i cultures del món però ningú havia definit ni quantificat.

El resultat ha estat que aquest mes d’agost Google ha començat a aplicar canvis als seus algoritmes i han pogut confirmar que la visibilitat del contingut web en català ha millorat de manera substancial.

En concret, s’ha confirmat que en les cerques d’un conjunt arbitrari de descriptors que l’Aliança observa periòdicament, la presència de pàgines en català entre els tres primers resultats s’ha més que duplicat: fa un mes eren només el 24% mentre actualment són el 57%.

Els usuaris que tenen correctament configurades les seves opcions d’idioma poden verificar-ho fent cerques com «línia L5 metro», «merce rodoreda» o «fc barcelona», que abans portaven a pàgines en castellà i ara ho fan a pàgines en català.

Google ha emès un comunicat informant dels canvis i les millores aconseguides i ha fet esment en una publicació a xarxes socials de la col·laboració de l’Aliança en tot aquest procés. «Durant els darrers mesos hem fet una sèrie de canvis per ajustar millor els resultats a l’idioma en el què algú cerca. Estem agraïts a tothom que ens ha proporcionat exemples en diferents idiomes per provar les nostres millores, inclosos els usuaris catalanoparlants i l’Aliança per la presència digital del català». Genís Roca, president de la Fundació.cat que és l’entitat que coordina l’Aliança, ha volgut posar en valor «com d’eficient és l’ecosistema digital d’entitats civils de parla catalana, que ha demostrat ser capaç d’actuar de manera coordinada per a resoldre un problema concret extremadament complex. Han estat mesos de treball rigorós, discret i generós."

Així mateix, Albert Cuesta, coordinador de l’Aliança, ha valorat molt positivament la reacció de Google: «L’esforç que l’empresa ha fet per tornar a respectar les preferències lingüístiques dels usuaris precisament en un moment en què la irrupció dels xatbots d’IA complica molt el comportament dels cercadors web tradicionals Ara bé, tot i que la tendència és clarament positiva, encara és aviat per comprovar com afecta la millora al trànsit de les webs en català, Per això mantindrem el diàleg amb els enginyers de Google i estem establint un dispositiu propi de monitoratge per a verificar que la visibilitat del català als cercadors no torna a deteriorar-se».

El Govern català i les entitats que formen part de l’Aliança conviden la ciutadania a configurar en català els dispositius -per tal d’aparèixer com a catalanoparlants en l’àmbit digital- i a triar en els resultats de cerca els enllaços que siguin a webs en català -per tal de manifestar explícitament la seva preferència lingüística-.