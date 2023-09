[VÍDEO] Cremen una fotografia de la consellera de Salut arran de la retallada en drets lingüístics a la Sanitat

Aquest dilluns, durant els actes de la Diada de Catalunya, es va cremar una fotografia de la consellera de Salut de les Illes Balears, Manuela García (PP), per a denunciar la retallada en drets lingüístics que suposa l'eliminació del català com a requisit per a accedir a una feina a la Sanitat.

L'acció es va fer després de la tradicional manifestació de l'esquerra independentista a Barcelona, amb l'assistència de més de 5.000 persones. També s'hi varen cremar fotografies de Carlos Flores (VOX), Alberto Núñez Feijóo (PP) i Pedro Sánchez (PSOE).