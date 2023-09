Prohens, després d'eliminar el requisit de català a la Sanitat: «No serà una legislatura de confrontació en matèria lingüística»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no ha descartat l'eliminació del català com a requisit per a accedir a un lloc de treball a l'administració pública i, tot i afirmar que «complirà» amb el programa electoral del Partit Popular, l'acord de govern amb l'extrema dreta i l'Estatut, ha indicat que «s'haurà d'anar veient».

Aquesta ha estat una de les respostes de la líder de l'Executiu, en ser demanada per aquesta qüestió en una trobada del PP de les Balears celebrada aquest dilluns a un hotel de Platja de Palma, amb motiu de la inauguració del curs polític. «S'haurà d'anar veient conforme es facin passes i insistesc que els acords, el programa del PP, i l'Estatut d'Autonomia diuen el que diuen. Jo esper complir amb tot», ha assegurat.

«El programa electoral del PP té més de 400 mesures i hi ha un acord d'investidura i jo em compromet a totes dues coses, ja que el PP i VOX varen fer un exercici de generositat per posar per davant allò que els ciutadans havien votat a tots dos partits i que portaven als seus programes», ha afirmat la presidenta.

Alhora, ha assegurat que el Govern no pretén fer de la llengua «una matèria de confrontació», i ha remarcat que «no serà una legislatura de confrontació en matèria lingüística». No obstant això, ha indicat que «s'aniran fent passes» i ha posat l'exemple l'eliminació del requisit del català a la Sanitat.

«El dret a la salut pública per a aquest Govern és prioritari i la resta s'anirà veient, perquè a l'Estatut es reconeix el dret del ciutadà a adreçar-se a l'administració en qualsevol de les dues llengües oficials i tant el programa del PP com l¡acord d'investidura parla de les dues llengües oficials, que el Govern respecta i defensa tal com diu l'Estatut», ha dit.

Cal recordar que divendres passat, després de la reunió del Consell de Govern, el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, es va pronunciar en termes semblants en relació amb aquesta qüestió. Costa no va voler aclarir aquest divendres si l'eliminació del requisit lingüístic s'estendrà, com reclama l'extrema dreta, a tota la funció pública i no només a l'àmbit sanitari. «Ni es descarta ni es deixa de descartar», ha afirmat a la roda de premsa posterior al Consell de Govern.

Segons Costa, la mesura al sector sanitari, continguda a l'acord PP-VOX era una mesura en primera instància que calia complir encara que, ha afegit, «de moment no hi ha segones instàncies, es veurà en el futur». El PP deixa clar així que es troba a mercè de les dèries de l'extrema dreta, des d'on ja han assegurat que volen anar més enllà de la supressió del requisit del català a la Sanitat i estendre'l a tota la funció pública.

Segons assegura la portaveu parlamentària de VOX, Idoia Ribas, «el català deixarà de ser un requisit per a tots els funcionaris», no només el personal sanitari. A més, ha precisat que l'«eliminació del català» serà «de manera gradual».