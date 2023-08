Òscar Campos: «Maria Isern Torres és una persona sense escrúpols, una torturadora a les ordres de l'Estat espanyol»

Un centenar de persones s'han mobilitzat contra l'espionatge d'Estat i la impunitat policial el passat dijous, 3 d'agost, davant la Delegació del Govern espanyol a Palma.

La concentració ha servit per a mostrar suport als activistes afectats i demanar responsabilitats polítiques per les infiltracions policials, en moviments socials i independentistes, destapades per la Directa. Així, els manifestants han denunciat la pràctica repressiva que suposa la infiltració: «Rebutjam la infiltració de na Maria i els seus companys. Aquesta pràctica policial no té altre nom que el de tortura! Fora les forces d'ocupació dels Països Catalans!».

Com han explicat els convocants, la gota que ha fet vessar el tassó ha estat aquesta darrera infiltrada destapada: Maria Isern Torres, agent de la Policia espanyola, procedent del barri d'Establiments (Palma), que durant tres anys va aconseguir tenir vincles molt estrets amb activistes de Girona per a captar informació.

Després de la lectura del manifest a la concentració, s’ha llegit una carta que havia fet arribar l'activista Òscar Campos, el principal afectat per aquest darrer cas d’espionatge, on ha remarcar «la crueltat i les tècniques deshumanitzades» del Govern espanyol, liderat per Pedro Sánchez, contra moviments socials dels Països Catalans.

Missatge des de Girona

«Des de Girona i Salt us fem arribar el nostre agraïment, un agraïment a la solidaritat rebuda, un agraïment per estar al nostre costat en aquests moments tan difícils, protagonitzats per una nova agressió per part de l'Estat espanyol i les seves forces d'ocupació. Però també us volem fer arribar un agraïment en clau delluita i resposta política. Una resposta política, que ens reafirma en la necessitat de continuar lluitant contra un poder i un estat opressor, que un cop més ha demostrat la seva tirania, violència i sobretot, la seva intencionalitat de mantenir launitat d'Espanya costi el que costi.

Un agraïment de lluita per sortir avui als carrers, denunciar la seva crueltat i evidenciar, que davant la seva repressió i agressió, cal defensar-nos juntes. Perquè l'Estat espanyol no tan sols evidencia la realitat d'un conflicte actual, on els moviments socials i l'esquerra independentista som una gran amenaça per al règim del 78, també ens reafirma en el projecte polític que avui totes compartim, un projecte polític d'alliberament nacional i de conquesta de drets, que avui també evidenciem, que es porta a terme en el marc territorial dels Països Catalans. Un projecte polític amenaçador per a l'Estat i de gran fortalesa col·lectiva, per defensar-nos i lluitar contraqui ataca la nostra llengua, contra qui s'infiltra als nostres sindicats, contra qui representa un estat capitalista/patriarcal, contra qui destrueix el nostre territori i contra qui ens ha declarat la guerra amb tècniques deshumanitzades d'espionatge. És per això, que avui, és un dia de lluita, denúncia i protesta, però també és un dia per continuar enviant un missatge ben alt i clar a l'Estat espanyol: Davant les vostres agressions, repressió i espionatges, seguimdempeus! Contra la vostra violència: Ni França, ni Espanya, Països catalans.

Us volem fer arribar un missatge en nom de l'Òscar:

Com va destapar La Directa, la Maria Isern Torres és una agent del servei d'intel·ligència del Cuerpo Nacional de Policia, resident a Mallorca, concretament a Establiments. Avui, treballa a la comissaria de Palma. La Directa, no tan sols ha destapat el quart infiltrat als moviments socials i a l'esquerra independentista, també ha destapat la crueltat i les tècniques deshumanitzades i de tortura, que l'Estat espanyol i la Policia Nacional, exerceix contra nosaltres.

La Maria Isern Torres, veïna d'Establiments, és una persona sense escrúpols, una agent de la policia espanyola que ha utilitzat tots els mecanismes dels quals ha disposat, per portar a terme la seva missió, ja sigui mitjançant la manipulació i tortura emocional, com el fet d'involucrar a la seva família i amistats més properes, com la seva mare Bàrbara, amb qui vaig establir una relació i fins i tot, vaig dormir al seu domicili d'Establiments. Com també, la participació de les seves amistats més properes, dels quals, vaig conèixer en persona, a la seva millor amiga: Maria del Mar. La Maria no va dubtar en utilitzar aspectes i persones de la seva identitat real i del seu entorn més proper, amb la finalitat de protegir la verdadera naturalesa de la seva missió. Una manca d'ètica i moral que traspassa tots els límits i vulneradrets fonamentals, els drets humans. És per això, que tothom ha de saber, que ets una torturadora a les ordres de l’Estat espanyol. Maria Isern Torres: torturadora!

L'Estat espanyol ha travessat totes les línies vermelles, amb l'objectiu d'intentar aniquilar qualsevol forma de resistència i autoorganització popular, perquè representem una amenaça per a les estructures de l'Estat opressor.

Cal continuar en la mateixa direcció i, reforçar els espais de contrapoder i d'unitat popular. Els mateixos espais de lluita popular avui, aquí presents: reforçar la lluita antirepressiva, els espais de lluita ecologista i en defensa del territori, el moviment feminista, lluita sindical, l’Esquerra Independentista, el SEPC, les assemblees de joves com Arran, la lluita antifeixista als carrers i a les grades dels estadis, els gimnasos popular, els casals i ateneus (que neixi amb força l’ateneu popular La Fonera) i tots els espais i entitats en defensa de la llengua catalana. Davant la seva agressió, responem totes juntes amb organització i lluita!!

Cal continuar lluitant per exigir la compareixença, les explicacions i responsabilitatsdel ministre Grande-Marlaska. Ens defensarem judicialment i políticament, fins al final. Ni ens fan por ni ens han guanyat la batalla. La ràbia, el dolor i la traïció ho convertirem en lluita i organització!

Des de Girona, us enviem una abraçada immensa. Què ningú tingui cap dubte, la lluita és l'únic camí. Fora les forces d’ocupació, de Girona, Establiments, Mallorca i dels Països Catalans. Visca la terra i visca els Països Catalans.