[VÍDEO] Clam a Palma contra l'espionatge d'Estat: «Les infiltracions policials són tortura»

Un centenar de persones s'han mobilitzat contra l'espionatge d'Estat i la impunitat policial aquest dijous, 3 d'agost, davant la Delegació del Govern espanyol a Palma.

La concentració ha servit per a mostrar suport als activistes afectats i demanar responsabilitats polítiques per les infiltracions policials, en moviments socials i independentistes, destapades per la Directa. Així, els manifestants han denunciat la pràctica repressiva que suposa la infiltració: «Rebutjam la infiltració de na Maria i els seus companys. Aquesta pràctica policial no té altre nom que el de tortura! Fora les forces d'ocupació dels Països Catalans!».

Èxit de la concentració contra l'espionatge d'estat a #Palma.



Un centenar de persones s'han mobilitzat per la solidaritat i contra la impunitat policial.#ForaLesForcesDOcupació#QueSenVagin pic.twitter.com/pyo6zOUBHh — EIM #estratègiaLlevant (@eimallorca) August 3, 2023

Com han explicat els convocants, la gota que ha fet vessar el tassó ha estat aquesta darrera infiltrada destapada: Maria Isern Torres, agent de la Policia espanyola, procedent del barri d'Establiments (Palma), que durant tres anys va aconseguir tenir vincles molt estrets amb activistes de Girona per a captar informació.

El portaveu de l'Esquerra Independentista de Mallorca, Pere Joan March, ha volgut evidenciar la «responsabilitat política» de Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior d'Espanya, així com del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i de la seva sucursal a les Illes Balears, el PSIB, i ha remarcat que «actuacions repressives com aquestes no poden quedan impunes».

Així, a la concentració s'ha destacat la necessitat d'exigir responsabilitats polítiques als càrrecs, polítics i policials, que han ordenat i executat les darreres infiltracions als Països Catalans. Fent balanç dels quatre casos, el portaveu ha assenyalat: «Amb aquests esforços no fan sinó evidenciar la realitat que neguen. Els Països Catalans existeixen com a projecte polític i això preocupa a l'Estat».

A més, s'ha insistit en el missatge de solidaritat cap a totes les persones que han patit els efectes de la infiltració. S'ha posat especial èmfasi en el cas de l'agent de la Policia espanyola Maria Isern Torres, particularment dur pel grau d'implicació personal de l'agent i la seva família.

Cal recordar que la infiltració d'Isern ha estat la més polèmica coneguda fins el moment ja que, fins i tot, va arribar a implicar sa mare i les seves amigues en l'engany. Al maig de 2020, l'agent va començar l'espionatge als moviments socials de Girona. Isern s'havia format a l’escola de policia d’Àvila, en la mateixa promoció de Marc, Dani i Ramon, els altres tres infiltrats a Barcelona i València destapats per la Directa.

L'agent no tenia cap límit a l'hora de dur a terme la infiltració i va arribar a tenir una relació estable i de convivència amb un dels activistes independentistes i antifeixistes més visibles de Girona, Òscar Campos. Arran d'establir aquesta relació, entra en escena la mare de la policia -B. T. S.- qui a l’estiu de 2021 acull Campos a la casa familiar, al barri d’Establiments de Palma. És per aquesta tàctica familiar que l'activista no sospitava de Maria Isern. La llarga relació de confiança que mantenen l'activista i la mare de la infiltrada, relatada per la Directa, deixa clar que en aquesta infiltració s’han creuat més línies vermelles.

«La infiltrada del CNP a Girona no és una excepció dins de la seva família. El seu germà, que respon a les inicials R. I. T., forma part de la plantilla de la Prefectura de les Balears i s’hauria connotat per la seva profusa activitat en les mobilitzacions del sindicat ultraespanyolista Jusapol», va afegir la Directa en la investigació del cas.

Després de la lectura del manifest a la concentració, s’ha llegit una carta que havia fet arribar l'activista Òscar Campos, el principal afectat per aquest darrer cas d’espionatge, on ha remarcar «la crueltat i les tècniques deshumanitzades» del Govern espanyol, liderat per Pedro Sánchez, contra moviments socials dels Països Catalans.

La mobilització ha comptat amb el suport de més d'una vintena d'entitats dels moviments socials i populars mallorquins, sindicats, mitjans de comunicació i associacions que destaquen la importància de «denunciar la infiltració com a pràctica contrària als drets humans».