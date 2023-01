Aconsegueixen portar a judici 45 agents de la Policia espanyola per l'1-O

Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el magistrat Francisco Miralles, del Jutjat d’Instrucció 7 de Barcelona, ha tancat la seva investigació i ha obert la porta perquè siguin jutjats 45 agents. A més, obre l’opció a les persones afectades per les intervencions d’acusar-los de tortures, a més d’haver-los infligit ferides. El magistrat estava encarregat d’investigar les denúncies formulades contra la Policia espanyola per la violència exercida per les càrregues en 27 col·legis durant el referèndum del 1r d’octubre de 2017 a Barcelona.

Com ja va anunciar el febrer de 2020, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) es va personar com a acusació popular després que l’Ajuntament en fos expulsat, per a garantir la defensa de les persones agredides per la Policia, i donar suport a les acusacions privades de moltes persones ferides que hi estan implicades i perjudicades per tal que s’arribi a la condemna dels responsables d’aquella agressió contra votants en el referèndum d’independència. Ara, aquesta acusació dona els seus fruits. L’Assemblea estudia presentar recurs a la interlocutòria per tal d’obtenir més imputacions.

A Barcelona hi ha 27 escoles afectades, entre elles la Mediterrània, Pau Claris, Àgora, Pies Sant Antoni, Víctor Català i Ramon Llull, i hi ha hagut més de 300 denúncies per ferits arran de les càrregues policials el dia del referèndum. En total hi ha 45 agents i caps de grup de la Policia espanyola imputats, vuit dels quals són inspectors en cap.

Segons la interlocutòria, el jutge de la instrucció descriu l’actuació d’alguns agents com a

«clarament desproporcionada» i reitera que «no resulta compatible amb cap criteri de

proporcionalitat que els agents colpegin a la cara les persones congregades o que les llancin escales avall, caient sobre altres persones que estan assegudes o sobre els esglaons, amb el greu risc que això suposa per a la integritat dels ciutadans».

L’ANC, com a entitat promotora del referèndum d’autodeterminació, manté el seu

compromís amb el drets fonamentals i la defensa de les persones agredides per la Policia en el seu exercici del dret a l’autodeterminació, i continuarà actuant per tal que s’arribi a la condemna dels responsables d’aquella agressió contra votants en el referèndum d’independència.