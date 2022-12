Acte de la CUP-Crida de la gira 'Un país en marxa'

Aquest diumenge migdia s’ha celebrat a l’espai SusCultura un acte de la CUP-Crida per Palma. L'acte s’emmarca en la gira ‘Un país en marxa’, que recorre diverses capitals d'arreu dels territoris de parla catalana per a parlar entre membres de la formació i la gent sobre la situació política i els reptes per l'any vinent.

L'esdeveniment ha comptat amb la presència de Mireia Vehí, diputada al Congrés dels Diputats, Txus Magallón, membre de la CUP Nacional, i Sara Barceló, cap de llista a les eleccions municipals. Un dels temes de conversa ha estat precisament la relació de persones cadidates a l'Ajuntament en representació de la formació, que s'anuncià aquest dissabte.

Sobre aquest afer, Barceló ha destacat que les llistes «no són una simple relació de noms, sinó que han de dur la marca dels moviments socials». Vehí, per la seva banda, ha lloat les polítiques d'esquerres, les úniques que, al seu parer, són capaces d'«aturar un capitalisme que genera misèria alimentant el feixisme»