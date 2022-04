El Catalan Gate esclata a Suïssa: Anna Gabriel presentarà una denúncia penal a les autoritats del país per espionatge polític

El Catalan Gate no deixa de generar polseguera i ara es prepara el terreny per a la internacionalització d'aquest cas d'espionatge polític.

Tal com a publicat aquest dissabte el diari VilaWeb, hi ha tres afectats per l'espionatge que són residents a Suïssa, i això pot fer que els responsables espanyols d'haver introduït Pegasus als mòbils de Marta Rovira, Anna Gabriel i el desenvolupador informàtic Jordi Baylina hagin comès delictes contra l'estat suís, concretament d'intromissió il·legal en la sobirania de l'estat per a dur a terme activitats en benefici d'un altre estat i d'espionatge polític.

Com explica el diari, es tracta de delictes recollits en el codi penal que, en cas que aquest espionatge s'hagi fet sense el consentiment de les autoritats de Suïssa, poden implicar penes de presó. Això ha fet que aquesta setmana l'escàndol d'espionatge hagi esclatat també a Suïssa, on la premsa ha exigit accions judicials urgents.

Una de les afectades, Anna Gabriel, també presentarà una denúncia a la fiscalia perquè investigui si l'espionatge del qual ella ha estat víctima, com a resident a Suïssa, constitueix un d'aquests delictes contra l'estat.

Ho ha explicat l'advocat de Gabriel, Olivier Peter, en declaracions a VilaWeb: «No es pot fer cap investigació, ni cap acte policial ni oficial, sense l'autorització judicial de Suïssa, perquè, si no, és un crim contra la seguretat nacional de Suïssa. Encara que la víctima de l'espionatge no faci una denúncia penal formal, és l'estat que és víctima, és un delicte contra l'estat, contra el poder públic suís i Suïssa ho hauria d'investigar d'ofici».

Com que el govern suís no ha fet cap aclariment públic sobre aquesta qüestió, aquests dies vinents la defensa de Gabriel presentarà una denúncia formal al Ministeri Públic de la Confederació perquè comenci aquesta investigació.

Tal com hem apuntat, el cas ha aixecat una enorme polseguera a Suïssa, on alguns dels principals mitjans francòfons, com 'Le Temps' i 'La Tribune de Genève', han publicat articles sobre la intromissió espanyola en la sobirania suïssa amb el Catalan Gate.