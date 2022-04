Jubilats per Mallorca: «La vaga de fam de Jaume Sastre ajudarà a la descolonització dels Països Catalans»

Jubilats per Mallorca ha expressat el seu suport a l’acció de Vaga de Fam per la Llengua empresa per Jaume Sastre i Font.

Aquest és el text íntegre del comunicat fet públic per Jubilats per Mallorca:

«La Junta directiva de l’associació Jubilats per Mallorca, reunida a Palma, dia 26 d’abril de 2022, acorda per unanimitat expressar públicament el seu suport a l’acció de Vaga de Fam per la Llengua empresa per Jaume Sastre i Font, a la ciutat de Vic.

El nostre poble i la nostra llengua, a més de no tenir cap estat a favor, hi té els estats espanyol i francès en contra, malgrat esporàdiques i puntuals minves en el grau d’opressió que sempre acaben retornant de cada vegada més a la repressió oberta i descarada: ara som en aquest trànsit accelerat, des d’una feina en contra dissimulada darrera una aparent permissivitat, cap a una repressió pura i dura i clàssica que es va acostant a passes de gegant.

Quan a un territori hi és més obligatori el conèixer-hi una llengua forastera que no el conèixer-hi la llengua pròpia dels indígenes d’aquell territori, podem afirmar que és un territori colonitzat; si a més a més el dèficit fiscal del territori amb relació a l’estat que el colonitza ronda el 15 per cent del seu PIB, podrem dir que som en un territori doblement colonitzat. I les lluites de descolonització exigeixen lluites col·lectives i sacrificis individuals.

Sacrificis individuals que no tots som capaços de fer però que sempre hi ha qualcú que sí que hi està disposat. Les vagues de fam d’en Gandhi molt tengueren a veure amb la lluita per la descolonització de la Índia i confiam que aquesta d’en Jaume Sastre tendrà també molt a veure amb la descolonització dels Països Catalans.

Ens estan robant el territori, la llengua i els doblers des d’un estat que no ens estima, amb la col·laboració d’unes elits locals que tampoc estimen el bé del poble ans només els seus interessos individuals.

Lluites com la d’en Jaume Sastre i Font ajudaran sens dubte a que la gent se’n temi i acabi reaccionant amb la desobediència a tanta opressió.

Gràcies Jaume Sastre per la teua lluita, pel teu exemple i pel teu esforç».