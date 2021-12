La JEC demana explicacions a Borràs sobre l'escó del diputat de la CUP condemnat a sis mesos d'inhabilitació per desobediència

La Junta Electoral Central (JEC) demana explicacions a Laura Borràs, davant la petició de Cs, el PP i de Vox perquè retiri l'escó al diputat de la CUP i membre de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà. Concretament, ha sol·licitat a la presidenta del Parlament que en el termini de deu dies l'informi «de les decisions, resolucions o qualsevol altra mesures, que hagi pres la institució» i si vol formular al·legacions.

Juvillà va ser condemnat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a sis mesos d'inhabilitació a càrrec públic per desobediència a la JEC, per no retirar els llaços grocs de la finestra del despatx, en període electoral el 2019. El 16 de desembre passat, la Comissió de l'Estatut dels Diputats amb els vots de Junts, ERC, la CUP, el PSC i comuns va acordar de mantenir l'escó a Juvillà fins que la sentència no sigui ferma, tal com recull el reglament de la cambra catalana.

Juvillà sempre ha defensat que exercia el seu dret a la llibertat d'expressió. En aquest sentit, l'advocat del diputat ja va anunciar que presentaria recurs de cassació al Tribunal Suprem. Així i tot, Ciutadans i Vox ja van avisar que demanarien a la JEC que instàs de manera immediata el Parlament per retirar l'acta al diputat al·legant la «il·legibilitat sobrevinguda», acollint-se a la LOREG. De moment, la Mesa del Parlament té ara deu dies hàbils per informar la JEC dels passos fets.