Els beneficis empresarials s’enfilen i la desigualtat econòmica s’agreuja

Durant el segon trimestre de 2024, el marge de benefici per al conjunt del sector de serveis privats ha pujat fins al 14,8%, segons dades de l'Observatori de Marges Empresarials. Aquest increment s'ha produït a causa d'un augment dels beneficis empresarials del 13,5%, i un creixement de les vendes del 3,7% en l'últim any.

Els sectors amb els marges de benefici més alts són el transport aeri, amb un 76,3%, i el transport marítim, amb un 37,7%. Destaquen també altres sectors com les agències de viatges, les activitats immobiliàries o el comerç a l'engròs de combustibles.

Aquestes xifres reflecteixen tensions inflacionistes i dinàmiques especulatives, segons el parer de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT. El creixement del marge de beneficis del sector privat contrasta amb la moderada evolució dels salaris, que han perdut gairebé 5 punts de poder adquisitiu des de 2021.

Els beneficis empresarials superen en un 55% els nivells prepandèmia, cosa que segons el sindicat accentua la necessitat de controlar els marges empresarials i garantir un repartiment més equitatiu de les rendes entre empreses i treballadors.

Per abordar aquestes desigualtats, UGT proposa establir topalls en els preus d'alguns productes i modificar la regulació de certs mercats per promoure un funcionament més eficient i just. El sindicat, en la seva anàlisi, també destaca la importància de reforçar el creixement salarial per millorar la distribució de la renda i aconseguir un model laboral i econòmic més equilibrat.