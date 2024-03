La justícia espanyola suspèn el blocatge de Telegram en espera d'un informe

El jutge de l'Audiència Nacional espanyola Santiago Pedraz ha acordat suspendre l'execució del blocatge de l'aplicació de missatgeria instantània Telegram que va demanar divendres passat en espera d'un informe que ha sol·licitat a la Comissaria General d'Informació sobre la incidència que pugui tenir la mesura.

En una providència, recollida per Europa Press, el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 5 insta el servei d'intel·ligència que li aportin dades sobre les característiques de la plataforma «així com la incidència que pugui tenir sobre els usuaris aquesta suspensió temporal».

Cal recordar que divendres va ser quan el magistrat va acordar blocar Telegram arran d'una denúncia presentada per Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus per presumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual sotmès a drets d'autor.

Un dia després, dissabte, el jutge va donar tres hores a les operadores espanyoles perquè, des de la recepció de la comunicació, procedissin a la suspensió dels recursos associats a l'aplicació. Fonts jurídiques han explicat que, no obstant, el magistrat no va arribar a executar aquest requeriment, i que aquest queda a en espera del requerit informe.