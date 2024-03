Per què s’ha ordenat el blocatge de Telegram i com esquivar-lo

El jutge de l'Audiència Nacional espanyola Santiago Pedraz va ordenar, el passat divendres, la suspensió cautelar de Telegram a l’Estat espanyol, arran d’una denúncia presentada per les grans productores espanyoles Mediaset, Atresmedia i Movistar Plus. Aquestes grans corporacions acusen la plataforma i aplicatiu mòbil de missatgeria instantània de distribuir, de forma il·lícita, continguts protegits amb drets d'autor.

Pel que s’ha pogut saber fins ara, sembla ser que el jutge Pedraz hauria demanat determinada informació a l’empresa que gestiona Telegram i aquesta no hauria respost positivament la seva sol·licitud. És per això, se suposa, que s’ha procedit a sol·licitar el blocatge temporal de Telegram a l’Estat espanyol, mentre s’hi realitzen les investigacions pertinents.

Al respecte s’hi han pronunciat experts i entitats, com ara FACUA, la qual ha advertit dels «enormes perjudicis» que causaria la decisió judicial del tancament, per a milions d'usuaris d'aquesta aplicació i per a les entitats i institucions, públiques i privades, que difonen continguts de forma lícita a través de Telegram.

Tot i que aquest diumenge, 24 de març, encara continua activa la plataforma, es possible que aquesta deixi de funcionar properament, ja que les companyies telefòniques i de distribució de dades estan obligades a executar l’ordre judicial.

Com esquivar el blocatge de Telegram?

Diverses fonts han explicat com d’absurda és aquesta prohibició amb els avanços actuals, i com de fàcil és botar-se-la. Tot i que el més fàcil és fer el mateix que es fa quan es viatja a un país que censura certes plataformes (per qüestions polítiques, econòmiques, etc.), com emprar una connexió VPN alternativa, la pròpia plataforma Telegram disposa d’una funció per a botar-se aquesta restricció mitjançant un servidor que fa d’intermediari.

Per tots és coneguda la censura que països com la Xina, Tailàndia o els EUA han exercit sobre plataformes creades i gestionades per «la competència». Un fet que fàcilment se soluciona, com hem dit, emprant una VPN alternativa.

Com també hem comentat, la pròpia aplicació de Telegram, coneguda per oferir un nivell de seguretat superior a la resta d’aplicacions de missatgeria instantània, disposa d’un servei de rebot conegut com a «proxy» que, tot i anar inclosa a Telegram, no ve activa de forma predeterminada. Activant aquesta funció, els missatges enviats a través de la plataforma no aniran directament de l’emissor al receptor, sinó que passaran primer pel servidor d’un tercer país, on la restricció no afecti, i l’usuari pugui continuar emprant amb normalitat Telegram.

No obstant això, com ha explicat VilaWeb, l'opció més senzilla és usar un dels diferents bots proxy que hi ha a la plataforma, com ara Proxy MTProto. Per a connectar-s'hi, cal fer accedir a aquest enllaç i fer clic al botó 'afegeix-m’hi', situat a la part inferior de la pantalla. Una vegada dins, només cal clicar el botó de 'connect' de qualsevol dels proxies que ofereix el servei.