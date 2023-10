La Princesa espanyola jura bandera amb només l'escut de Castella i Lleó i sense les quatre barres, ni l'escut de Navarra

L'escut de la bandera que ha jurat la Princesa d'Astúries inclou només els escuts de Castella i Lleó. Hi manquen l'escut de Navarra i el de la corona catalano-aragonesa. Així queda tot més clar. Com el seu pare i el seu avi, no serà mai la reina dels catalans ni dels bascos. https://t.co/czThFpF7CV