Yolanda Díaz: «M'expressaré en castellà al Congrés perquè soc la vicepresidenta del Govern espanyol»

La vicepresidenta segona del Govern espanyol en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha explicat aquest dimecres que continuarà xerrant en castellà en les intervencions que faci al Congrés espanyol malgrat que ja es poden fer servir les altres llengües oficials de l'Estat com la seva, la gallega.

Díaz ha assegurat que només xerrarà en gallec, la seva llengua materna, si algun diputat la interpel·la en aquest idioma. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimecres en la qual ha argumentat que intervendrà al Congrés en castellà perquè és la vicepresidenta del Govern espanyol: «M'expressaré en castellà perquè soc la vicepresidenta del Govern espanyol». En ser demanada pel presentador sobre si una vicepresidenta no pot expressar-se en les altres llengües oficials, diferents del castellà, Díaz ha respost que «sí, per suposat» però que ella ho farà en castellà «per respecte». Finalment, ha remarcat que només intervendrà en gallec si algú la interpel·la en aquesta llengua.