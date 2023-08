La Fiscalia recorrerà la decisió del TC contra el recurs de Puigdemont

La Fiscalia recorrerà a partir de setembre la decisió de la majoria conservadora de la Sala de Vacances del Tribunal Constitucional (TC) d’inadmetre el recurs d'empara que va presentar Carles Puigdemont contra l'ordre de detenció dictada pel Tribunal Suprem, la qual cosa forçarà el debat al ple del TC, que ara compta amb una majoria progressista.

Fonts fiscals han confirmat a Europa Press que la Fiscalia presentarà un recurs contra la decisió perquè entén que no hi ha una urgència que justifiqui la competència de la Sala de Vacances per a resoldre la petició de Puigdemont. La suspensió o no de l’ordre de detenció dictada per Llarena no és, segons la Fiscalia, un assumpte que requereixi resolució fora del Ple del Constitucional. Aquest compta ara mateix amb una majoria progressista, però cal recordar que la Sala de Vacances té una majoria conservadora.

Aquesta Sala ha acordat aquest mateix dimecres per dos vots -els dels magistrats de l'ala conservadora César Tolosa i Concepción Espejel- contra un -el de la magistrada del sector progressista Laura Díez- la inadmissió del recurs de Puigdemont i ha avisat que la seva decisió pot ser recorreguda pel Ministeri Públic en un termini de tres dies. Com que l’agost és un mes inhàbil, la Fiscalia té fins al mes de setembre per decidir si impugna o no la resolució.