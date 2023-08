Filibusterisme judicial al TC espanyol: magistrats conservadors aprofiten la majoria a la sala de vacances per tombar els recursos dels exiliats catalans

Nova actuació en clau partidista del Tribunal Constitucional espanyol. Jutges actuant com a filibusters. Tot val contra l'independentisme català.

La sala de vacances del Tribunal Constitucional espanyol (TC) ha inadmès a tràmit dos recursos d’empara, segons que ha avançat els diari espanyol El País. Concretament, els dels eurodiputats exiliats Carles Puigdemont i Toni Comín en contra del seu processament –arran de la derogació de la sedició– i les ordres de detenció pels delictes de malversació i desobediència.

Els magistrats conservadors nomenats pel PP, César Tolosa i Concepción Espejel, han aprofitat la majoria a la sala de vacances, que dirimeix els afers durant l’agost, per tombar els recursos dels exiliats, tot al·legant que era urgent que el TC es pronunciàs. En aquest sentit, ha argumentat que Puigdemont i Comín havien demanat la suspensió cautelar de les ordres de detenció mentre no es resolia el fons del cas.

L’altre membre de la sala, la magistrada Laura Díez (nomenada pel govern de Pedro Sánchez), ha emès un vot particular criticant l’actuació dels seus companys, amb l’argument que els recursos no s’havien de resoldre d’urgència, sinó que s’havien d’admetre a tràmit per la seva transcendència constitucional especial. A parer seu, aquest afer s’havia de dirimir en el ple del TC i no pas en la sala de vacances. Així mateix, ha dit que s’hauria oposat a les cautelars i a la suspensió de les ordres de detenció.

L’advocat de Puigdemont i Comín, Gonzalo Boye, ha lamentat d’haver-se tornat a assabentar de la decisió del TC pels mitjans de comunicació. «Els mitjans, sempre més àgils que Lexnet (el sistema de comunicacions legals)», ha declarat.