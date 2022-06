El Govern espanyol torna a agrair l'actuació de la policia marroquina a Melilla

La portaveu del Govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha agraït la tasca de la policia marroquina d’aquest divendres passat, durant l’intent de salt multitudinari de la tanca de Melilla, en el qual moriren una quarantena de persones. El president espanyol, Pedro Sánchez, va ser el primer a fer un comunicat per agrair la resposta i la cooperació dels cossos de seguretat marroquins.

«S’agredeix la frontera d’Espanya, que és agredir la frontera europea», ha defensat Rodríguez. Segons ha argumentat, calia «protegir la frontera i vetllar per la integritat», així com que «convé marcar bé on és el problema, i és que hi ha màfies que provoquen aquestes situacions tràgiques», ha dit.

«Vull aprofitar el compromís del govern de vetllar per la nostra integritat per a reconèixer la feina dels cossos i forces de seguretat de l’estat i també la col·laboració de les forces de seguretat del Marroc», ha conclòs, per tant, tornant a agrair la tasca de la policia marroquina.

#EnDirecto | La ministra portavoz impide a Irene Montero responder a la pregunta de un periodista sobre lo ocurrido en la valla de Melilla: "Si le parece a la ministra de Igualdad responderé a todas las cuestiones relacionadas con la valla" pic.twitter.com/kC9pnJhNYQ — Europa Press (@europapress) June 27, 2022

Per la seva banda, la ministra espanyola d’Igualtat, Irene Montero, de Unidas Podemos, no ha respost a cap de les preguntes que li han fet sobre la qüestió, ja que la portaveu espanyola se li ha avançat cada vegada. Així i tot, la formació considera que el seu posicionament és clar.

Aquest mateix dilluns el partit ha registrat una proposició no de llei al Congrés espanyol per exigir d’obrir una investigació independent de manera immediata sobre el salt a la tanca de Melilla.