La policia marroquina mata 18 persones migrants i Pedro Sánchez ho agraeix

Un mínim de 18 migrants haurien mort aquest divendres després de l'intent massiu de creuar la tanca de Melilla, segons un informe actualitzat compartit a última hora de la nit per les autoritats locals marroquines.

«Tretze immigrants irregulars que varen resultar ferits durant l'assalt a la ciutat de Melilla varen morir a la nit a conseqüència de les seves greus ferides», han detallat les autoritats de la província de Nador, el nord del Marroc, en un comunicat.

En un primer informe, cinc persones havien perdut la vida i altres 76 haurien resultat ferides, de les quals 13 en estat greu abans de l'intent d'entrada massiva a Melilla, segons va recollir l'agència oficial marroquina MAP. L'incident ha deixat també 140 policies ferits, cinc d'ells en estat greu.

De la seva banda, l'Associació Marroquina dels Drets Humans, amb seu a Nador, que ha estat molt prudent durant tot el dia, ha elevat la xifra de morts fins a 27.

La Delegació del Govern espanyol de Melilla ha informat aquest divendres que un grup d'uns 500 subsaharians «perfectament organitzat i violent» ha forçat a les 8.40 hores el pas fronterer del Barri Xinès. En la pròxima muntanya Gurugú hi havia 2.000 migrants i, finalment, varen aconseguir accedir a la ciutat espanyola 133.

Del costat espanyol, l'entrada massiva va deixar almenys 49 agents de la Guàrdia Civil ferits de caràcter lleu i 57 migrants, dels quals tres han estat atesos a l'hospital comarcal, segons les xifres ofertes per la Delegació del Govern.

Sánchez aplaudeix l'actuació marroquí

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha agraït des de Brussel·les l’«extraordiinària cooperació» amb el Marroc contra aquests esdeveniments. «La Gendarmeria marroquina ha treballat a fons per provar d’evitar aquest assalt violent, ben organitzat, ben perpetrat i ben resolt gràcies als dos cossos de seguretat», ha assegurat el cap de l'Executiu, que alhora va demanar ser conscients que el país veí pateix també un problema de pressió migratòria per l’arribada de ciutadans d’altres països de l'Àfrica i, en particular, d’una zona molt inestable com el Sahel.