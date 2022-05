La llei del «només sí és sí» canvia els conceptes de consentiment i d'agressió sexual

La Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual ha arribat al darrer tràmit al Congrés espanyol. La Cambra Baixa espanyola ha d'aprovar el dictamen de la llei i per fer-ho necessita el suport de la majoria absoluta del ple; cal recordar que la setmana passada, en comissió, tots els grups la van avalar excepte el PP i Vox.

Aquesta llei amplia el marc legal sobre el qual actuar, afegint nous supòsits de violència. La Llei contra la Violència de Gènere del 2004 sols entenia com a violència de gènere aquella que era exercida «per part dels qui siguin o hagin estat els seus cònjuges o dels qui estiguin o hagin estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat».

Ara, la llei del «només sí és sí» canvia el concepte de consentiment i defineix que tot acte sexual en el qual no hi hagi consentiment explícit i lliure serà considerat una agressió sexual. Per tant, s'eliminarà del Codi Penal espanyol la distinció que es fa entre abús i agressió sexual.

A més a més, la llei ja no sols fa referència a «dones», i a la protecció dels menors a càrrec seu, sinó que parteix del concepte d'interseccionalitat i també té en compte altres factors de discriminació com són «l'origen racial o ètnic, la nacionalitat, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere, salut, classe social, migració, situació administrativa de residència o altres circumstàncies que impliquen posicions més desavantatges».

Una altra novetat és l'eliminació de la revictimització que sofrien les víctimes durant tot el procés judicial. La nova llei vol garantir una atenció integral a les víctimes i presenta mesures com evitar que la dona hagi d'estar en contacte visual amb el presumpte agressor o permetre que pugui declarar en sales especials. A l'hora d'emetre el dictàmen, tampoc no es tendrà en compte si la víctima es va oposar a la violència dels pressumptes agressors ni el grau d'intimidació que varen perpetrar aquests.

Pel que fa a ells, quan hi hagi sentència ferma, els que tinguin menys de 18 anys hauran de seguir programes formatius sobre educació sexual i igualtat de gènere. Aquesta proposta és una esmena del PSOE, Unidas Podemos, ERC i EH Bildu, la qual s'inclouraà previsiblement al text final abans de remetre'l al Senat espanyol. El Ministeri d'Igualtat espanyol, davant el nombre de casos comesos per menors, vol abordar el problema a partir de la responsabilització d'aquests, i no des d'un punt de vista punitiu.

El text també preveu campanyes de sensibilització per desincentivar la demanda de serveis com la prostitució o la pornografia que naturalitza la violència sexual. Però, en canvi, no penalitza el proxenetisme no violent ni tampoc a aquell qui es lucri amb el lloguer de locals destinats a afavorir l'explotació de la prostitució.

Per altra banda, també preveu el reconeixement del dret de residència i treball a les víctimes de violència sexual en situació irregular o el dret a rebre ajudes a les mares de menors assassinats per les parelles o exparelles.