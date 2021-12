Els PGE queda aprovat després de superar la darrera votació al Congrés espanyol

Els pressuposts general de l'estat espanyol per al 2022 ha quedat aprovat definitivament després de superar el darrer tràmit parlamentari al Congrés espanyol. Els comptes espanyols han hagut de sotmetre's a una segona votació a la cambra baixa després que s'aprovés una esmena parcial de Compromís per a impulsar el català, el basc i el gallec.

Finalment, s'ha incorporat l'esmena després que el congrés espanyol l'hagi aprovada amb 281 vots a favor, 62 en contra i una abstenció. Amb aquesta última votació, els comptes públics han quedat definitivament aprovats. Prèviament, abans de passar pel senat, el pressupost ja havia rebut l'aval d'onze formacions (PSOE, UP, ERC, PNB, EH Bildu, PDeCAT, Més País, Compromís, Terol Existeix, Nova Canàries i PRC), que van sumar 188 vots en la primera votació a la cambra baixa; JxCat i la CUP hi van votar en contra.

Aquesta esmena que modificava el pressupost i el retornava al Congrés espanyol es va aprovar, al senat espanyol, amb el suport del PP. En aquest sentit, diferents diputats s'han pronunciat sobre la «maniobra».

Concretament, el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha criticat que haver forçat aquest ple és «una enorme irresponsabilitat» per la despesa «innecessària» que suposa i per la situació pandèmica. El portaveu d'ERC ha instat els populars a «deixar d'imitar Vox» i ha dit al PSOE que «s'ho faci mirar», perquè les votacions dels PGE han estat «un desastre». El portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ha titllat la situació de «peculiar» i ha ironitzat que està disposat a assistir al congrés espanyol quan faci falta per aprovar iniciatives a favor del català.

També, el portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha afirmat que és el «món al revés» i ha instat el PP a donar suport a les llengües cooficials en altres iniciatives, com la llei audiovisual. El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, ha retret al PP que faci una «rabieta permanent». La portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha denunciat que el moviment del PP és un joc «irresponsable» en plena pandèmia així com «inversemblant» i «absurd».