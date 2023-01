Les Illes Balears tanquen el 2022 amb la taxa d'atur més baixa de l'Estat espanyol

Les Illes Balears tanquen 2022 amb més ocupació laboral i menys atur en tota la seva sèrie històrica. Les dades d’afiliació i atur del mes de desembre han confirmat la consolidació de 2022 com el millor any en xifres d’ocupació i atur, ja que un mes més s’han registrat dades històriques en els seus respectius àmbits. Així, l’afiliació de desembre ha estat de 458.020 persones, un 4% més que l’any passat i un registre històric per a aquest període. De fet, les Illes Balears acumulen ja 14 mesos consecutius de registres històrics en afiliació, per la qual cosa ja se sumen dos desembres consecutius superant el nombre de persones ocupades.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha presentat les dades del mercat laboral relatives a desembre, acompanyat del director general de Model Econòmic i Ocupació, Llorenç Pou. Negueruela ha ressaltat que el balanç de 2022 és «molt positiu» ja que ha estat l’any de la recuperació no només econòmica, sinó també de recuperació de l’ocupació. «Hi ha hagut més ocupació que mai en aquestes Illes, amb plena ocupació durant bastants mesos d’aquesta temporada», ha conclòs el conseller.

Pel que fa a l’atur, desembre de 2022 ha assolit mínims històrics, amb 35.851 persones desocupades, el que suposa un descens del 36% respecte a l’any passat, i de l’1,7% respecte al mes anterior. De fet, amb les dades de desembre les Illes Balears ja acumulen tres mesos consecutius on l’atur registra mínims històrics. Aquesta evolució també ha estat especialment positiva per a les persones aturades de llarga durada, que s’han reduït en un 34% respecte a fa un any.

A més, la caiguda de l’atur a les Illes Balears lidera la de l'Estat espanyol, que en el seu conjunt va reduir l’atur en un 8,6% de mitjana.

Tot plegat, la taxa d’atur administratiu s’ha situat en el 7’3% en el mes de desembre, la taxa més baixa de les Illes Balears per a aquest període i cinc punts percentuals per sota de la mitjana estatal, un 12,3%.